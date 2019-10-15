【東京奧運】石偉雄「李世光跳」或再加難度　「教練想我再突破」

石偉雄，自2012年倫敦奧運資格賽失準，7年間歷盡傷患，也陷入過低潮。 今天，他雖未能從德國斯圖加特帶回世錦賽獎牌，仍憑最高難度動作「李世光」及「李世光2」，取得明年東京奧運入場券。

香港「跳馬王子」石偉雄日前以總排名第7名完成在德國斯圖加特舉行的世界競技體操錦標賽後，今午挾東京奧運資格返港，是他繼2012倫奧後，再踏上奧運會舞台。他與隊友們踏出入境大堂時，面露笑容向記者揮手，似乎已從失落獎牌收拾心情。

石仔雖然失落世錦賽獎牌，踏出出境大堂時展露笑容，似乎已收拾心情。（葉詩敏攝）

體操隊將會再出外集訓備戰世界盃，惟未定時間和地點。（葉詩敏攝）

「石仔」在世錦賽上展現苦練多時的「李世光跳」（笠松轉體270度後空翻兩周），兩跳難度分均為最高的6分，早前為石仔帶來兩面世界盃金牌，惟他在世錦賽決賽第一跳落地失誤，第二跳雖成功完成，平均分僅得14.466分而與港隊史上首面體操世錦賽獎牌擦身而過。「是預了有風險，始終是很高難度的動作，但沒預料到第一跳便失誤，是失望的。」

石偉雄直言對第一跳便失誤感到失望。（葉詩敏攝）

他微笑續道：「相信在奧運也是面對這次世錦賽選手，失誤也是很好的經驗，寧願今次出了問題後及早調整，也好過在奧運時才出錯。」

相隔一屆再重返奧運舞台，此刻的石偉雄已是連奪兩屆亞運會跳馬金牌的星級選手，他坦言今次獲得資格沒2012年般激動，「可能因為倫奧是第一次。這7年，真的很難行，很多的起伏，獲得東奧資格是很開心，但沒有放很大，反而想專注在成績。」

石偉雄母親一如以往前來接機。（葉詩敏攝）

石仔一年兩個「6分」：我教練是神

比起7年前的自己，石仔自言心態轉變得較大，「當然技術也是，希望能在奧運能做好這兩方面。」

港隊教練Sergiy以「Extremely difficult」形容「李世光跳」，石仔僅在一年間苦練該套新動作，「始終比起以前兩跳是不夠純熟，但一年能練出兩個6分動作，我教練已經是神了。」不過他不敢想太多奧運獎牌，「兩個6分動作是有機會的，但最重要是發揮得到。」

石仔說教練Sergiy是「神」，能在一年內把他提升跳出兩個6分高難度動作。「我只是開啟了門，而他走進了去。」（葉詩敏攝）

超越身體極限和意志所練成的「李世光跳」，Sergiy坦言愛徒只要能克服心理壓力，明年東奧前加強助跑和翻身速度，奧運獎牌只是一步之遙，「我認為他可以，也一定要。」

距離奧運還有約9個月時間，石仔表示不排除會在「李世光跳」中再加難度，已取得奧運資格的他未會參加餘下今年世界盃賽事，並將會在明年世界盃亞塞拜疆站和東京舉行的亞錦賽試演，「因為亞塞拜疆站會用上奧運器材，而亞錦賽則是在東奧場館進行，希望可在奧運前數個月調整好兩個6分動作。」

吳翹充在3月時右膝受傷，現已完全康復，返港後將為11月的世界盃備戰。（葉詩敏攝）

吳翹充戰世界盃力爭奧運資格

「吊環王子」吳翹充在3月的世界盃賽事右膝受傷，他自言「半月板爛得好犀利」，因早年亦曾有相同傷患，今次能盡早恢復並趕及出戰世錦賽。「落地有點點影響，不過即使我動作難度加了0.1，也相對穩定，發揮得不俗。」

雖然失落了世錦賽決賽，爭取奧運入場券難度更大，要在4個世界盃站取得3個冠軍，排名世界第一才能奪得資格。「是更大挑戰，不過也盡做。」他坦言這套動作落法還差一點點，但裁判評價不錯，有信心在之後11月的德國世界盃做得更好，也不排除增加難度。

吳翹充女友Dannisa前來接機，女友曾是藝術體操運動員。（葉詩敏攝）