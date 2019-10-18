【英超】《天空體育》雙紅會前發起投票　球迷難忘當年鐵三角

利物浦至今英超聯賽保持全勝，由沙拿﹑沙迪奧文尼與法明奴組成的前線三叉戟功不可沒。英國傳媒《天空體育》早前在Twitter發起投票，將利物浦三叉戟與當年曼聯的鐵三角作對比，最終有C朗拿度﹑朗尼及泰維斯的組合大比數勝出。

利物浦開季8連勝，保持開季完美紀錄，並已經拋離次席的曼城8分。由沙拿﹑沙迪奧文尼及法明奴組成的利物浦三叉戟，表現繼續大勇，三人在今季聯賽合共攻入12個入球，佔全隊入球的6成。

文尼﹑沙拿及法明奴的利物浦前線組合，近兩季為紅軍貢獻良多。（Getty Images）

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本周日（20日）上演今季首場的「雙紅會」，狀態低迷的曼聯主場迎戰利物浦。大戰前夕，英國傳媒《天空體育》舉辦投票，讓網民在利物浦三叉戟與當年由C朗拿度﹑朗尼及泰維斯組成的鐵三角中，二選其一，結果曼聯鐵三角以7成的得票勝出。

曼聯鐵三角以7成的得票擊敗利物浦現今的攻擊組合。（Twitter截圖）

當年朗尼配合C朗及泰維斯的組合，為曼聯帶來雙冠王殊榮。（Getty Images）

網民對當年這個曼聯鐵三角依然念念不忘，網民紛紛表示利物浦三叉戟與C朗相比仍有不足，更笑言C朗遠比他們優秀。

2007/08球季的曼聯與上季的利物浦亦有相似之處，兩支球隊亦在球季中奪得歐聯錦標，而三名前線主力在聯賽亦取得雙位數的入球。若以兩組進攻組合在數據上比較，當年的曼聯鐵三角稍稍優勝，戰績上奪得「雙冠王」，C朗拿度夥拍迪維斯及朗尼在聯賽合共攻入57球，在歐聯亦交出16球；紅軍的三叉戟在聯賽貢獻56球，歐聯亦攻入13球。

07/08球季曼聯鐵三角vs18/19球季利物浦三叉戟入球分布（按圖放大）

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