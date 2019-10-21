【網球】梅利力挫華雲卡奪冠流男兒淚　克服臀傷打破錦標荒

「這是職業生涯中其中一場最深刻的勝仗。」32歲的英國球手梅利（Andy Murray），克服臀部傷患，復出戰單打賽事。梅利在歐洲公開賽躋身決賽，與華雲卡爭奪錦標，結果力克對手，贏得他兩年多來首個ATP單打錦標。

3項大滿貫得主﹑英國球手梅利在近年深受臀部傷患困擾，更指傷患影響其日常生活，一度傳出他掛拍的謠言。不過，梅利在今次初再次接受手術後，情況大為好轉，使該名英國球手再度返回球場，並於8月復出再戰單打賽事。

梅利在今年澳網深受傷患困擾，一度傳出掛拍傳聞。（資料圖片／Getty Images）

梅利在比利時安特衛普（Antwerp）出戰歐洲公開賽（European Open）過關斬將，躋身決賽，與華雲卡（Stan Wawrinka）爭奪冠軍寶座。二人份屬「老對手」，自2005年起多次碰頭，華雲卡在今仗早着先機，先以6：3拿下首盤，但梅利及後回勇，連贏兩盤6：4，力戰接近2個半小時勝出，揚威安特衛普。梅利在2017年初奪得杜拜公開賽冠軍後，事隔兩年7個月後再嘗冠軍滋味。

梅利擊敗華雲卡後，不禁流下男兒淚。（視覺中國）

梅利克服傷患，再度在ATP賽事封王，該名英國球手不禁喜極而泣，在賽事上有競爭力使他感到十分開心，「過往多年對我而言，走過傷患是一段困難的路程，我從來沒想過有能力問鼎冠軍，使我十分意想不到。在網球場上可以回復戰鬥力，我感到十分感恩，因為我終於能夠在喜愛的網球場上全力以赴爭勝，所以今個冠軍對我與團隊是一個驚喜，而今場亦是我生涯其中一場印象深刻的勝仗。」