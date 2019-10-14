【網球】小將歌芙再創歷史　成史上最年輕WTA錦標得主

在今年溫布頓擊敗「大威」一戰成名的15歲小將歌芙（Coco Gauff），在奧地利的林茲公開賽（Linz Open）過關斬將，在決賽與大滿貫得主奧絲達賓高對壘，以盤數2：1力挫對手，成為史上最年輕的WTA錦標得主。

2004年出生的美國小將歌芙，在今年的溫布頓打出名堂，在首圈擊退維納絲威廉絲，戰至第三圈不敵夏納結束神奇之旅，該名15歲小將在奧地利林茲再度寫下歷史。

歌芙雖然在外圍賽落敗，但以幸運負方（Lucky Loser）資格晉身正賽，歌芙過關斬將，在半準決賽更擊敗頭號種子貝頓絲（Kiki Bertens），一路殺入決賽，迎戰2017年法網冠軍奧絲達賓高（Jelena Ostapenko）。歌芙先以6：3取下首盤，但奧絲達賓高以6：1扳平，歌芙在決勝盤再贏6：2，結果以盤數2：1力克奧絲達賓高。

歌芙成為史上最年輕的WTA錦標得主。（視覺中國）

歌芙在決賽擊敗奧絲達賓高，奪得林茲公開賽冠軍。（視覺中國）

歌芙在林茲奪得生涯首個WTA錦標，同時寫下歷史，15歲的她成為史上最年輕的WTA錦標得主，而她的世界排名將跳升至71位。

歌芙在林茲奪冠的過程並不輕鬆，由正賽資格失而復得，直至最終封后，該名小將表示這是瘋狂的經歷，「當我知道有機會躋身正賽後，我爸爸告訴我不能在同一個比賽輸掉兩次，結果我最終奪冠，相信他也意想不到。林茲公開賽原先並不在我的計劃中，因為我從不預期有參賽資格，而我在外圍賽落敗，現時我是冠軍，這是十分瘋狂的經歷，這個賽事我會銘記在心。」

歌芙以「幸運負方」身份躋身正賽，豈料最終成為冠軍。（視覺中國）