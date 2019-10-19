【網球】費達拿退役未有期　透露掛拍後有意執教鞭

早前宣布有意角逐來年東京奧運的費達拿，接受訪問時談及未來退役後的生活，他有意掛拍後培養下一代，更稱「投靠」老對手拿度。

「瑞士天王」費達拿（Roger Federer）早前透露有意參與來年的東京奧運，力爭職業生涯首面男子單打金牌，同時意味他在大有機會繼續四出征戰，絕對是球迷之福。

延伸閱讀：

【東京奧運】費達拿表明心跡冀戰奧運 「若有獎牌已是非常瘋狂」

費達拿在早前宣布角逐來年的東京奧運，並希望以最佳狀態出戰。（Getty Images）

費達拿早前接受意大利體育雜誌《SportWeek》訪問，被問及何時掛拍，他未有正面回答，只表示在適當時候將向大眾公布。現年38歲的費達拿表示，一旦退役仍希望繼續接觸網球，由球員轉為教練，培養新一代球手，並「投靠」拿度，「何時退役這個問題不斷圍繞我，但我至今未有退役的計劃。當我掛拍後，我希望成為教練，教導年輕球手，我相信由拿度創立的網球學校是個不錯的選擇」。

費達拿與拿度「老友鬼鬼」，費達拿更希望在掛拍後於拿度的網球學校中執教。（Getty Images）

費達拿與拿度多年在場上交手外，同時建立不錯的關係，二人早前一同出戰利華盃，更一同指導其他球手。不過，拿度的網球學校並未有念在二人的關係，透過Twitter轉發這篇報導，更打趣地向費達拿索取履歷表，並問他是否操流利的西班牙語。