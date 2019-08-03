【行山】越野跑手曾小強與政府周旋4年　反對郊遊徑石屎化見成效

3年前，香港越野跑手曾小強走上街頭，拉起橫額，與百多名市民遊行，反對行山徑石屎化，喚起市民及政府部門的關注。 回顧幾年努力，這名「郊遊徑石屎化關注小組」的發起人認為，他們的行動取得成功，已不見郊野公園有新的石屎行山徑，並與漁護署建立互信關係。不過，曾小強表示與民政事務處的商討很具挑戰性，因為涉及多個利益團體。

幾年前，反對行山徑石屎化的議題在行山界以至社會鬧得熱哄哄，但最近似乎冷卻下來，原因並非市民三分鐘熱度，而是「郊遊徑石屎化關注小組」的工作收效，政府部門願意接納民意，尋求改變。

曾小強縱橫山界多年，十分關注香港的行山徑保育議題。（顏銘輝攝）

3年前發起遊行反石屎化

香港郊野的行山徑主要由兩個政府部門修建，分別是漁護署及民政處，漁護署負責郊野公園內的山徑，主要予行山人士使用，作康樂之用；民政處興建的山徑則以接駁村落為主，方便村民出入。在越野跑界享負盛名的曾小強，4年前毅然成立「郊遊徑石屎化關注小組」，在3年前的7月16日，更發起遊行到沙田民政處遞交請願信，抗議民政處在沙田道風山山徑鋪石屎。

回顧4年工作，曾小強坦言最初接觸漁護署時並不順利：「開頭會有阻力，我有我講，他們有他們的解釋，合作不到。」漸漸地，曾小強摸索到與政府部門開會的心得，他續說：「除了表達反對聲音外，還要有實質的建議，要實際及具可行性，不要一開始就提出一些很長遠又做不到的建議。」

3年前，曾小強的「郊遊徑石屎化關注小組」發起遊行，反對行山徑石屎化。（資料圖片）

曾小強3年前走上街頭遊行，引起政府的關注。（資料圖片）

曾小強當年用問卷向山友收集意見，「集齊資料後，我跟漁護署說『想分享手上資料，了解你們的難處，我都想市民知道你們的困難』。行了這一步，他們覺得我真心想去解決問題，就開始商討怎樣去做」。漁護署的確有向他透露難處，曾小強續說：「以前漁護署的師傅擅長用石砌山路，你見到大嶼山很多路是用大石砌成，但那些師傅退休後，青黃不接，技術及人手流失。」

與漁護署開會前做足功課

曾小強還搜集資料，了解外國的做法，向漁護署作建議。他說：「台灣山徑專家徐老師（台灣千里步道協會副執行長徐銘謙）是我最初做資料搜集聯絡到的人，跟住再問漁護署會不會接觸她。之後，漁護署請到徐老師來港，開工作坊，教工人及市民做山路。」

這幾年，漁護署開設維修山徑的工作坊，招募市民參與，使用石頭及木頭等天然物料修路。曾小強說：「（關注小組）成立了4年，我認為整件事是成功的。現在見到有公眾參與的山路維修，有公眾的討論，漁護署又有宣傳及教育，讓大家有更多的認識。」

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曾小強回首過去幾年代表「郊遊徑石屎化關注小組」與政府部門周旋的經歷，他表示已與漁護署有個好開始，但跟民政處交手則是一大挑戰。（顏銘輝攝）

曾小強續說：「我們不會講『零石屎化』，從來沒有這個要求，但大家都明白有些東西破壞了的話，就不能恢復過來。漁護署的員工也喜歡大自然，想做好這件事，大家都有共識，默許不可以再石屎化。」經過幾年的合作及溝通，他表示已經跟漁護署建立起互信，「跟漁護署有個好的開始，但永遠不會有完美結局，只有想辦法做得更好。」

民政處比漁護署更難應付

曾小強最近正與民政處打交道，他講到兩個政府部門的分別，「漁護署自己有班造山路的師傅，但民政處就要找承建商投標，他們不是造山路的人，未必有山路方面的知識。其次是資源上的分別，漁護署在清理塌樹時會儲備一些木材去造路，又會在山路附近找天然石，但民政處就沒有這些資源，他們要出去採購，從什麼地方買木材石頭回來？這是一大問題。」

「漁護署一個部門管理所有郊野公園，民政處就涉及多方面的團體，包括區議會、民政處本身、村民、承建商，所以跟民政處傾很具挑戰性。」曾小強嘆道：「承建商的師傅沒有學過，要請教誰？用什麼石頭及木材呢？他們真的不知道。我們未來會商討，幫他們去找一些義工，或者再請徐老師過來，做一些範本給承建商看，讓他們跟住做。」他覺得民政處有心聆聽意見，但「有種力不從心的感覺」。

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曾小強帶記者到屯門徑附近的山徑，指一條被稱為「路不通行」的小徑現已變成大路。（顏銘輝攝）

望建立龐大義工團協助維修

無論是漁護署，還是民政處，在修築山徑上都缺乏人手及技術，所以曾小強認為建立義工團是十分重要的。曾小強說：「靠漁護署員工沒有可能做得完，他們需要大量義工。現在我們要去儲一大班義工，如果有工程要人，隨時可以叫到二三十人出來幫手。」

曾小強常常操山，也多次參與漁護署舉辦的維修山徑工作坊，他表示大多山友都認可義工修路的工作，亦有部分人不明白，「例如用石砌路時，有人覺得石面很滑，你就要耐心告訴他修路的原因。不鋪石，泥的話不滑嗎？其實都很滑。」

他續說：「有些人第一日行山已經行困難的山路，之後就投訴難行。你去得行山，應該不會預計全部平路吧！總會有些意料不到的路，路會崎嶇、會滑。你入去大自然，不是改變大自然去遷就你，你應該初頭去行簡單的路，有了經驗後，再應付較難的山路。」儘管會面對不同的意見，但他認為能夠引起更多人的討論是一件好事。

曾小強參與在四方山上的山徑維修工作。（受訪者提供）

除了組織義工協助政府維修山徑外，曾小強表示未來要向更多市民教育行山的態度，他舉例：「見到山路上的排水坑塞了，好不好停下來，用十幾二十秒去清理入面的樹葉？」他補充，還要向行山人士灌輸山徑設施可續持性的重要，「是不是真的需要幾步一個亭？有時一棵大樹比涼亭更舒適。是不是一定要雲石凳？夏天熱、冬天凍，你會不會坐下去？」

香港的行山徑只會愈來愈長，而修築行山徑是一項永無終結的工作，就算將全部山徑修了一遍，舊的山徑又會開始爛，要開啟新的循環。曾小強希望將保育行山徑的訊息帶到學校，「因為他們是下一代」。