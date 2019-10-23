【五人足球．亞盃外】港中大戰落敗而回　港隊晉級仍抱一絲希望

「港中大戰」再度上演！男子五人足球亞洲盃外圍賽昨日在中國內蒙古展開，港隊今日（23日）在小組第二場賽事遇上中國隊，最終以0：5告負，出線機會渺茫。

中國內蒙古鄂爾多斯舉行的男子五人足球亞洲盃外圍賽，香港五人足球男子代表隊正為爭奪明年2月尾在土庫曼展開的決賽周入場券而努力。港隊昨日在首場分組賽以1：4不敵中華台北，今日旋即進行第二戰。

港隊陣中有前港超球員黃耀富坐鎮。（亞洲足協官網）

港隊首15分鐘穩守 尾段無以為繼

五人足球採取上下半場各20分鐘的賽制，港隊今日硬撼同組另一支勁敵中國，以主守的戰術迎敵。上半場首15分鐘港隊均能力保不失，不過中國隊其後於4分鐘內連入兩球，令港隊半場以兩球落後。

下半場港隊甚難組織攻勢，射門也未能為中國隊帶來威脅。雖然港隊派出上季助愉園升超、今季轉投甲組晉峰的廖憶誠等球員注入活力，結果仍被對方猜傳拉出空位，再三度遭中國射破大門，最終港隊以0：5落敗，分組賽兩戰皆北。

港隊昨日首場分組賽不敵中華台北。（中國足球協會官網）

五人足球亞洲盃分為中南亞、東南亞、東亞及西亞4個賽區，連同主辦國土庫曼在內，將共有16支球隊出席決賽周。港隊身處的東亞賽區分為A、B兩組，港隊在A組對手包括中國、中華台北及蒙古。每組首名將直接晉級至決賽周；而A組及B組次名則會進行附加賽，勝方亦可取得出線資格。

中國隊目前錄得兩連勝。（中國足球協會官網）

由於中華台北對蒙古的賽事稍後才舉行，港隊落敗後雖跟蒙古同得0分，但得失球差較多下排榜尾：兩連勝的中國隊則排榜首。港隊目前出線機會甚微，僅能先寄望蒙古爆冷擊敗中華台北，並於最後一輪大勝蒙古，而中國又贏中華台北，才有機會以次名晉身附加賽，爭奪決賽周資格。