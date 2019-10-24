【歐聯】車路士打破阿積士今季不敗之身　巴舒亞伊入替一箭定江山

去季阿積士以「青春班」為骨幹闖入歐聯最後4強，為不少球迷帶來驚喜，今場與因「禁買令」而重用年青球員的車路士碰頭，結果車路士由普列錫助攻予巴舒亞伊一箭定江山，作客擊敗阿積士。

上季助阿積士闖入歐聯4強的主力如馬菲斯迪歷特及法蘭基迪莊分別離隊，但未有減弱該支荷蘭班霸的表現，開季至今在各大賽事未嘗一敗。今仗在主場硬撼同以青春班為骨幹的車路士，兩軍今仗正選陣容的平均年紀相若，阿積士是24.7歲，車路士略低一點為24.6歲。

兩軍今仗23歲以下的正選球員（按圖放大）

+ 4 + 3 + 2

主隊阿積士在35分鐘曾經取得入球，普美斯接應薛耶治傳中門前撞入，但球證翻查視像助理裁判（VAR）後指越位在先入球無效，兩軍在上半場互無紀錄。車路士主帥林柏特在下半場分別換入巴舒亞伊及普列錫增強攻力，而阿積士則換入老將亨特拉爾。巴舒亞伊在下半場中段一次黃金機會，無人看管下面對門將起腳高出，但該名比利時前鋒在完場前未有再度錯失良機，接應普列錫的傳中撞射入網，兩名後備兵合作在86分鐘攻入全場唯一入球，助車路士作客以一球力克阿積士。

今季狀態大勇的阿積士，在聯賽以8勝2和的戰績高踞榜首，在之前兩仗歐聯分組賽亦錄得全勝，今仗卻在主場吃下首敗。

普美斯上半場的入球，被球證翻查VAR後推翻。（Getty Images）

歐聯第3輪分組賽其他戰果（按圖放大）

+ 3 + 2

車路士主帥林柏特在首仗聯賽大敗予曼聯後，曾受不少球迷質疑，但他最近帶領球隊在各大賽事拿下6連勝，以實際行動回應批評聲音。林柏特盛讚麾下球員今仗交出完美表現，「老實說，我在開賽前因為阿積士的近況而有點擔心，但不論正選或後備球員們在各方面亦獻出頂級的表現，這是領隊最希望看見的畫面。當接手一隊球隊時，起初當然需時磨合，球隊最近以戰績展示我們在一個正確的方向，我希望球員們不要因為連勝而驕傲。」

車路士主帥林柏特對球隊表現大感滿意。（路透社）

林柏特亦特意稱讚兩名炮製入球的後備兵，「我從普列錫身上看到質素，我一直對他充滿信心，而他在近數場後備入替亦有不俗的表現，他正在慢慢進步，畢竟英超是一個困難的聯賽。巴舒亞伊雖然在入替後錯失良機，結果他成為贏波功臣，我一直信任他的能力。」

後備入替的巴舒亞伊雖然曾錯過入球良機，但他在完場前建功，助球隊一球擊敗阿積士。（路透社）