【新界行山路線】深入香港邊陲登最北制高點　遊隱世白虎山碉堡

白虎山，舊作白花山，標高98米，位處香港北面邊陲，倚深圳河以南，可以說是香港最北的制高點，是香港四極中的「北極」，曾為禁區，近年解封。麥景陶碉堡建築群有七，由東至西，分別為伯公坳（沙頭角）、礦山（蓮麻坑）、白虎山（香園圍）、瓦窰（打鼓嶺）、南坑（文錦渡）、馬草壟（落馬洲）及擔竿洲（米埔）。今白虎山之碉堡位處山頂東面，監視着昔日一片荒蕪的蓮塘口岸。

今白虎山之碉堡位處山頂東面，監視着昔日一片荒蕪的蓮塘口岸。（剎那授權使用）

路線︰香園村避雨亭→白虎山→香園村避雨亭

乘搭前往蓮麻坑村之小巴，於蓮麻坑路香園村避雨亭落車，南面路口可抵香園圍及下香園，合稱香園村。避雨亭前面為一墓地，有不明顯小徑可通往墓後一片歷山火的平坦砂泥地。

眼前突起的小山崗便是白虎山山頂，托山火燒去大部份草莽，東南面黃茅坑山及其新界東北堆填區一目了然，再後一點便是禾徑山，還有沒入雲中的紅花嶺。

另一邊則是格格不入的蓮塘口岸，建造目的不為香港人，其心可測；大型口岸建築，上蓋建有人似高格調的私人住宅。細心留意中國境的蓮塘口岸，字體相當古怪，毫無美感。

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白虎山西南脊有一條極不明顯的小徑登山，初段撥開高及人頭的長草後，便可盡享一覽無遺的邊境風光。除了香園圍，附近的松園下及竹園村，不知何故，皆以「園」作為村名，配以香、松、竹，十分有趣。

近山頂處有隱沒於草叢的戰壕，估計乃當年反偷渡用，與麥景陶碉堡同屬一系列設施，通過時宜小心。別過山頂的測量墩，越過水務署的白虎山定壓池，有石屎樓梯在後，沿石屎路走，未幾便遇上一個機槍堡，上方油上迷彩綠色的便是白虎山麥景陶碉堡。

在此，未有沿石屎路落山，回頭經山頂循原路返回蓮麻坑路，結束行程。

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