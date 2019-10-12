【新界行山路線】荃灣起步行麥徑九、十段　俯覽八鄉美景大棠下山

麥理浩徑全長一百公里，合共十段，是全城距離最長及最盛名的遠足徑，由北潭涌起，經過西貢、馬鞍山、獅子山、金山、城門、大帽山及大欖合共七個郊野公園至屯門市中心附近，當中最大型遠足比賽「毅行者」也大致全走麥理浩徑。 為慶祝麥理浩徑成立四十周年，漁護署在本年9月至11月舉辦「麥徑通走」活動，只要參加者在每一段均「打卡」一次，可望獲取豐富獎品，毋需走畢全段，所以得獎要求其實不算高。

俯覽河背水塘、西鐵車廠與八鄉群村（北潭坳blog授權使用）

日期：2019年9月8日（日） 路線：荃灣—光板田—川龍—牛寮—荃錦坳—麥徑九段至田夫仔—麥徑十段（吉慶橋、楓香林）—大棠巴士站

雖然得獎要求不高，然而坳仔既然過往遠足經驗充足，為了認真看待是次活動，不如趁機順方向走畢麥理浩徑，基於時間、體能及天氣因素，相信最少要花五、六天，同時也不會百分百順方向由北潭涌走至屯門。

是日首度響應「麥徑通走」活動，由於預測天氣非常炎熱及可能有熱對流發展，所以選擇難度最低及以林道馬路為主的第九及十段，環境更是大致是向下走的。

如果在荃錦坳起步，難度可能又會太低，先由荃灣上山至荃錦坳，上山途中在川龍村的傳統茶樓早茶。原先想從照潭徑經曹公潭廢棄寮屋區登荃錦公路，但中段植物太茂密了，改在體育館後方經白田壩村上山。早上8點身在樹木茂盛的廢棄寮屋區，發現明顯的光柱在樹隙透來，似乎現場空氣充滿微粒。

白田壩村也屬寮屋區，現時只餘極少量村民居住。在尚未被野草藤蔓覆蓋的樓梯一級級上行，十分鐘左右到光板田，再走一段荃錦公路，並於朗逸峰前面的樓梯一直上行至川龍，途中會穿過引水道。

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+ 4 + 3 + 2

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現時「秋老虎」還相當瘋狂，配合欠缺涼風的環境，到川龍時當然已經全身濕透。在川龍的傳統鄉村茶樓品嘗點心和盅頭飯，那裏從找位置、準備茶水、取用餐具和食物都屬全自助形式，事後收拾和清潔則例外。山下市鎮的茶樓，假日早上9點前大多冷冷清清，唯獨山上川龍村的茶樓，那個時候卻近乎座無虛席，某程度上是城市與鄉村的生活作息時間區別。

到達茶樓時，最能充飢的盅頭飯剛好售罄，唯有先拍攝一下環境，走上二樓，外面視野較為開揚，除另有一些座位外，還擺了多個鳥籠，讓茶客聽着鳥鳴進餐，相當寫意，不過就要拿點心走上一層了。待了十餘分鐘，大籠盅頭飯終於準備好，吃飽後就繼續上山。

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+ 6 + 5 + 4

是日不走扶輪公園自然教育徑上荃錦坳，取道馬塘村及牛寮一帶，需時會長一點，而且在假日不時會有越野單車手在沿途山徑馳騁，所以要加倍小心。

本身是萬里無雲的天空，才隔一個多小時就出現烏雲，但當時11點還未到，是日天氣看來較前一日更為不穩定，難免使坳仔擔心，因為前一日下午3點左右有熱對流發展，原本想輕走麥徑六段，但剛起步就聽到陣陣響雷，只好取消。

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+ 5 + 4 + 3

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到達荃錦坳，天色似乎略為轉佳，決定開始挑戰麥徑九段和十段。在沒有難度的林道馬路走約一公里，來到「麥徑通走」活動的第一個檢查點（M158標距柱），很多人都在此「打卡」就算了，過了檢查點，人流即時銳減，之後就沿林道不停步往田夫仔方向，地勢上首先要再上行一小段，然後就一直下行了。

林道兩旁大多位置被樹木覆蓋，只有小部份位置俯覽荃灣及元朗八鄉一帶。

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+ 12 + 11 + 10

用了近一個半小時，走畢全長僅六公里多的麥徑九段，隨即接入第十段。第九段與第十段交接點在田夫仔露營場外圍，過了露營場，很快到達身處郊野公園腹地的田夫仔村，其實村外的馬路可謂「四通八達」，南至青龍頭、西至大欖涌、北至大棠谷、東至荃錦坳，不過路程都頗長，所以常住村民不算很多。

麥徑十段不會深入田夫仔村，再走約半小時到大欖涌水塘最盡處的「吉慶橋」，海拔不到一百米。

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吉慶橋下面是「七渡河」，旁邊是個郊遊地點，也是附近眾多山徑的交匯點，當然是極熱門的休息地方，至於前面的M174標距柱，同樣看到活動的「打卡點」。

在烈陽高照和悶熱無風的天氣背景，縱使純粹沿斜度不高的馬路不停下山，仍有難耐感覺，到吉慶橋前面「打卡」後，立即在涼亭坐下休息，半小時後才繼續行程。

接着是一程上山路，步經大棠山的楓香林，現時天氣還未開始轉涼，絕對不會看到轉紅的楓香葉，要留待「聖誕鐘」響起時才會。步經楓香林，忽然傳來陣陣雷聲，原來熱對流雨雲已發展成熟，為保安全，決定經大棠山道下山，急步下約四十分鐘到達大棠路巴士站，雷聲的距離也愈來愈近，還好到巴士站時仍未下雨。

雖然麥徑十段已「打卡」，但為確保活動期間真的完全走遍十段麥理浩徑合共二百支標距柱，接下幾回先在另外八段「打卡」，最後才走第十段餘下的廿三支標距柱。

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+ 7 + 6 + 5

免責聲明：有見遠足活動成為潮流，當中有相當多為新手，讀者在參閱本網誌後不宜完全跟隨內容所述的時間及步速，始終實力有一定差距，應盡早起步為佳，在選擇路線時亦要衡量自己的能力及事前蒐集好資料，避免迷途或受傷繼而要求救援服務。本網誌大部份遊記對全無遠足經驗的讀者來說都不適合，如讀者貿然跟隨遊記而導致有任何意外或財物損失，本人概不負責。

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