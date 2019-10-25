【歐霸】史高斯點評曼聯對柏迪遜表現　「像一班陌生人組隊踢波」

曼聯昨晚在歐霸盃作客柏迪遜，名宿史高斯擔任評述嘉賓，他賽前表示對領隊蘇斯克查充滿信心，因為上場聯賽對利物浦表現有改善。不過，看完歐霸盃比賽後，他認為曼聯就像一班陌生人組隊踢波，並提到若果簽入阿仙奴中場奧斯爾的話可以幫到曼聯。

44歲的史高斯退役後不時到電視節台講波，經常評論曼聯的狀況，他在當地時間昨晚（10月24日）為《BT Sport》評述曼聯作客柏迪遜的歐霸盃賽事。他在賽前講到曼聯的近況，他說：「當你看看今季的成績，排第14位已經說明了一切，至今的表現不夠好。不過，你要相信他所做的，他在正確的方向開始重建，哈利馬古尼、雲比沙卡及丹尼爾占士3名新兵都踢得好好。」

史高斯為《BT Sport》評述曼聯作客柏迪遜的歐霸盃賽事。（Twitter）

史高斯認為曼聯必須買入前鋒及進攻中場，他說：「在有些比賽，你會覺得他們需要多5到6個新兵，但當你看到對利物浦的比賽，或者你會有新想法，其實不用簽那麼多，可能多兩三個就夠。我認為前線是重點，沒有9號球員是個大問題，或者踢10號位的創造力球員也是。」

史高斯賽前表示對蘇斯克查有信心，認為他需要時間去重建球隊。（路透社）

靠安東尼馬迪爾射入12碼，曼聯僅以1：0險勝柏迪遜。值得一提的是，自從蘇斯克查在去年12月執掌球隊後，曼聯在各項賽事獲得14個12碼，其中11個射入，兩項數字皆屬英超之冠。

11 - Since Ole Gunnar Solskjaer's first game in charge of Manchester United in December 2018, the Red Devils have taken (14) and netted (11) more penalties in all competitions than any other Premier League side. Assassins. #UEL — OptaJoe (@OptaJoe) October 24, 2019

安東尼馬迪爾射入12碼，幫助曼聯取得今季首場作客勝仗。（路透社）

對於曼聯險勝，史高斯不滿意，他在節目中說：「我以為在踢和利物浦後，球隊會得到一些激勵，但當你看看今晚（昨晚）的比賽，表現跟季初的時候沒有分別。」

「就像一班陌生人組隊，他們好像從來沒有一起踢過波。中場及前鋒球員沒有聯繫，有時傳球的力量實在太差了。」

在阿仙奴的比賽上，有球迷要求領隊艾馬利「解凍」奧斯爾。（Getty Images）

史高斯認為在阿仙奴失寵的德國中場奧斯爾，能夠幫到曼聯的進攻，他說：「我不理解他（奧斯爾）的情況，我認為他是一個可以連繫一支球隊的球員。從其職業生涯以來的表現，他擁有優秀的實力，他或者是短期內的解決方法。」

「我不認為這會發生，但我覺得他是有能力幫曼聯重返正軌的球員。」

奧斯爾近期被阿仙奴打入「冷宮」。（Getty Images）

史高斯退役後會為曼聯元老隊披甲踢表演賽。（Getty Images）

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