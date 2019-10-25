【歐霸】史高斯點評曼聯對柏迪遜表現　「像一班陌生人組隊踢波」

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曼聯昨晚在歐霸盃作客柏迪遜，名宿史高斯擔任評述嘉賓，他賽前表示對領隊蘇斯克查充滿信心，因為上場聯賽對利物浦表現有改善。不過，看完歐霸盃比賽後，他認為曼聯就像一班陌生人組隊踢波，並提到若果簽入阿仙奴中場奧斯爾的話可以幫到曼聯。

44歲的史高斯退役後不時到電視節台講波，經常評論曼聯的狀況，他在當地時間昨晚（10月24日）為《BT Sport》評述曼聯作客柏迪遜的歐霸盃賽事。他在賽前講到曼聯的近況，他說：「當你看看今季的成績，排第14位已經說明了一切，至今的表現不夠好。不過，你要相信他所做的，他在正確的方向開始重建，哈利馬古尼、雲比沙卡及丹尼爾占士3名新兵都踢得好好。」

史高斯為《BT Sport》評述曼聯作客柏迪遜的歐霸盃賽事。（Twitter）

史高斯認為曼聯必須買入前鋒及進攻中場，他說：「在有些比賽，你會覺得他們需要多5到6個新兵，但當你看到對利物浦的比賽，或者你會有新想法，其實不用簽那麼多，可能多兩三個就夠。我認為前線是重點，沒有9號球員是個大問題，或者踢10號位的創造力球員也是。」

史高斯賽前表示對蘇斯克查有信心，認為他需要時間去重建球隊。（路透社）

靠安東尼馬迪爾射入12碼，曼聯僅以1：0險勝柏迪遜。值得一提的是，自從蘇斯克查在去年12月執掌球隊後，曼聯在各項賽事獲得14個12碼，其中11個射入，兩項數字皆屬英超之冠。

安東尼馬迪爾射入12碼，幫助曼聯取得今季首場作客勝仗。（路透社）

對於曼聯險勝，史高斯不滿意，他在節目中說：「我以為在踢和利物浦後，球隊會得到一些激勵，但當你看看今晚（昨晚）的比賽，表現跟季初的時候沒有分別。」

「就像一班陌生人組隊，他們好像從來沒有一起踢過波。中場及前鋒球員沒有聯繫，有時傳球的力量實在太差了。」

在阿仙奴的比賽上，有球迷要求領隊艾馬利「解凍」奧斯爾。（Getty Images）

史高斯認為在阿仙奴失寵的德國中場奧斯爾，能夠幫到曼聯的進攻，他說：「我不理解他（奧斯爾）的情況，我認為他是一個可以連繫一支球隊的球員。從其職業生涯以來的表現，他擁有優秀的實力，他或者是短期內的解決方法。」

「我不認為這會發生，但我覺得他是有能力幫曼聯重返正軌的球員。」

奧斯爾近期被阿仙奴打入「冷宮」。（Getty Images）

史高斯退役後會為曼聯元老隊披甲踢表演賽。（Getty Images）

英超第十輪賽程（按圖放大）

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