【羽毛球】李宗偉首度公開憶述抗癌歷程　感激妻子一路相伴

馬來西亞羽毛球名將李宗偉，在2018年中確診鼻咽癌，病發後到台灣治療，雖然已消除癌細胞擊退病魔，但今年6月仍宣布封拍退出體壇。李宗偉日前接受大馬傳媒採訪首度公開回望抗癌歷程，共做了33次電療，連喉嚨也全潰爛，連進食也要噴麻醉藥，洗澡時更會自己偷偷哭泣。 不過「拿督」不忘感謝太太一路相伴，公開多謝太太和家人陪他走過一段艱苦抗癌路。

李宗偉在確診患癌後，前往台灣接受治療，期間一共進行了33次電療，平均每個星期要做5至6次。他回憶道：「開始第三個星期的時候，我就不能吃東西了。這邊（指喉嚨）全部已經破了，然後就很辛苦，講話也講不到。」他續表示：「每一天要吃東西的時候，很辛苦，吃不下。媽媽每天逼我，我說你們不要逼我，我能吃（的話）絕對想吃的。」到後期更「每次要吃東西的時候就噴麻藥，然後快點吞下去。」

李宗偉近日接受傳媒訪問，首度公開抗癌時辛酸。（資料圖片／視覺中國）

李宗偉與太太黃妙珠，6月時聯袂出席記者會，公布退役的決定。（資料圖片／視覺中國）

李宗偉指，在麻醉藥輔助下，當時仍只能吃質感較軟的食物，例如粥、麵條、牛奶等。除進食外，治療期間起居生活上有許多不便。其中頸部因為脫皮，一碰到水就會痛，故洗澡時要將頸部包起來。面對沒完沒了的電療，李宗偉回憶時也不禁流下男兒淚。他坦言，因為不想讓家人擔心，洗澡時才在浴室偷偷哭泣。

李宗偉妻深知太太黃妙珠辛苦，「老婆晚上都會哭，我知道，但是她們不會在我面前哭。因為知道我自己都很辛苦。晚上我自己哭的時候我也不想讓她們看到，因為不想讓她們擔心，有時候洗澡的時候自己在（浴室裏）自己哭」。他感激黃妙珠一直陪伴在側走過抗癌路，「由我治療到現在，她這一路照顧我，我覺得她真的很堅強，也沒有在我面前流過一滴眼淚」。

李宗偉與黃妙珠蜜月照（按圖放大）

+ 4 + 3 + 2

上月李宗偉於Facebook上載多張他們到馬爾代夫旅行補度蜜月的夫婦合照，李宗偉和黃妙珠在馬來西亞羽毛球國家隊受訓時相識，當時二人僅17歲，繼而日久生情。李宗偉在Facebook寫道：「這些年我都在忙，從來沒有抬頭看看原來天這麼藍，現在終於有時間實現我給她的承諾，在碧海藍天下安安靜靜的過過二人世界，那些年欠你的，我會用我的餘生一點一點慢慢還。」

逐格重溫李宗偉與林丹友情歲月