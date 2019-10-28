【英超】曼聯作客輕取諾域治　麥湯文尼取紅魔英超第2000入球

連續12場未能攻入一球以上的曼聯，在今仗由麥湯米尼開紀錄，攻入曼聯在英超的第2000球，加上先後12碼宴客的拉舒福特及馬迪爾將功補過，結果曼聯作客以3：1擊敗諾域治。

在蘇斯克查上任後，曼聯的作客戰績一般，直至周中在歐霸作客擊敗塞爾維亞的柏迪遜，才打破11場作客不勝紀錄。今仗返回聯賽同樣作客對諾域治，曼聯在上半場中段取得領先，麥湯米尼在禁區內快腳一射破網，在21分鐘先拔頭籌，亦是曼聯在英超的第2000個入球。

麥湯米尼在上半場中段開紀錄，為曼聯攻入在英超歷來的第2000球。（路透社）

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紅魔鬼繼續向主隊的防線進襲，丹尼爾占士突破殺入禁區被對手撞跌博得12碼，拉舒福特操刀宴客，但他及後隨即將功補過單刀建功，在30分鐘領先至2：0。諾域治的簡威爾在上半場末段禁區內犯手球，曼聯再有12碼的機會，今次改由馬迪爾操刀，但結果同樣被主隊門將告魯爾撲出，該名荷蘭門將成為英超3年來首名單場勇救兩個12碼的門將。

馬迪爾雖跟隨隊友步伐射失12碼，但他在下半場接應拉舒福特的助攻，乖巧地射破告魯爾的十指關，鎖定勝局，而馬迪爾與拉舒福特創下有趣紀錄，成為首對在單場12碼宴客但亦有進帳的組合。諾域治在完場前由奧尼爾靴南迪斯「破蛋」，結果曼聯以3：1擊敗諾域治，相隔12場後再度一場攻入超過1球。

諾域治門將告魯爾表現神勇，兩度撲出曼聯的12碼。（路透社）

拉舒福特與馬迪爾在今仗先後射失12碼，幸好及後亦能建功。（路透社）

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除了諾域治門將告魯爾兩救12碼外，曼聯右閘雲比沙卡今仗錄得11次成功攔截，亦是他本季第2次單場錄得10次以上的搶截，是2012年的艾拉後，首名球員錄得這數據，不少曼聯球迷在網上盛讚該名新加盟的球員，更指他是近6年最成功的收購。

雲比沙卡今仗錄得11次成功攔截，賽後被球迷稱為近6年的最佳收購。（路透社）

馬迪爾傷癒復出後，曼聯的鋒力隨即得以改善，主帥蘇斯克查賽後表示他對球隊舉足輕重，「在差點擊敗利物浦後，連續取得兩場作客勝仗，對球隊重建信心有莫大的幫助。馬迪爾是陣中相當重要的球員，即使他在今仗射失12碼，但未有因此損失信心，以一球漂亮的入球回應，這正正是馬迪爾的質素所在。」