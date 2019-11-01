【英超】格列沙加首度開腔回應事件　「我已受夠球迷的網上攻擊」

阿仙奴隊長格列沙加在英超聯賽對水晶宮一仗，戰至下半場中段被換出而引起軒然大波，事後不少兵工廠名宿及球迷表示該名瑞士球員不應繼續擔任隊長。格列沙加在數日後透過社交網站首度開腔回應事件，表示近日受到部份球迷的惡意批評，並強調在場上依然為球隊全力以赴。

阿仙奴在上輪的聯賽主場迎戰水晶宮，在極速領先兩球下並未能笑到最後，最終被對手迫和2：2，而主帥艾馬利在下半場中段決定收起隊長格列沙加，換入小將沙卡增強攻力，但主場球迷在沙加離場時報以噓聲，使該名瑞士球員一怒之下扔下隊長臂章，並示意球迷噓聲繼續的挑釁動作，而他隨即進入更衣室，此舉引起不少阿仙奴球迷及名宿不滿。

格列沙加在對水晶宮一仗被換出時，對球迷噓聲作出反應，使此事引起軒然大波。（路透社）

格列沙加上場被換離場逐格睇（按圖放大）：

+ 4 + 3 + 2

阿仙奴主帥艾馬利被問及會否更換隊長時，未有正面回應，只表示球隊方面將與沙加討論。該名瑞士球員相隔數日後，首度為事件開腔回應，他在社交網站上表示經過深思熟慮後才發文解釋，「在事件發生數天後，我希望為事件作出解釋而非一個簡單回應，我在近來受到不少球迷在球場上或網上，對我與家人以言論作攻擊，如『殺死你的妻子』、『你的女兒患癌』，這些言論使我十分困擾，我已經進入一個臨界點，所以我在該仗才有如此的反應。若阿仙奴球迷認為我對球隊不敬，我在此向球迷們致歉，並希望與部份球迷重回互相尊重的位置，繼續為球隊的戰績而努力。」

早前曾狠批沙加行為的阿仙奴名宿尼高拉斯（Charlie Nicholas），在沙加打破沉默後，他亦並不肯定該名阿仙奴隊長會否在近仗披甲，「若果沙加依然對球迷的反應感憤怒的話，他或許離開球隊，進入下一個階段會是更好的選擇。沙加效力阿仙奴數年中，並非取得成功，他亦感到不少壓力，所以我認為他或許不再為球隊披甲。」

沙加網上貼文回應事件：