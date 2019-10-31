【英聯賽盃】利物浦與阿仙奴合演入球騷　紅軍互射12碼晉級

英格蘭聯賽盃第4圈上演兩場「Big 6」對碰，利物浦與阿仙奴合演一場入球騷，合共轟入10個入球，結果利物浦在主場以互射12碼淘汰阿仙奴，晉級8強。

利物浦在晏菲路球場迎戰阿仙奴，爭奪聯賽盃8強席位，兩軍主帥今仗派出大量副選及年青球員出戰，利物浦的進攻三叉戟並未列入大軍名單中。領隊高普派出新加盟的16歲小將哈維艾利洛擔正；阿仙奴的奧斯爾今仗再度披甲上陣。

由富咸加盟的小將哈維艾利洛今仗正選上陣，並為球隊博12碼。（路透社）

利物浦對阿仙奴合轟10個入球（按圖放大）

+ 6 + 5 + 4

今場入球騷由阿仙奴中堅梅斯達菲在6分鐘的烏龍球掀起序幕，但兵工廠隨即還以顏色，盧卡斯托拉拿（Lucas Torreira）扳平之後馬天尼利梅開二度，協助球隊收復失地並反先3：1。從富咸加盟利物浦的小將哈維艾利洛，在上半場末段博得12碼，由隊長占士米拿操刀建功，追成2：3結束上半場。

倒戈的張伯倫取得入球後，高舉雙手未有慶祝。（路透社）

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射入12碼的占士米拿，在下半場在後場一次回傳失誤，被美蘭尼爾斯偷走皮球後射成4：2，再度拉開領先優勢。利物浦往後時間在4分鐘內連入兩球，倒戈相向的張伯倫在禁區外一記遠射得手，加上奧歷治的入球，在62分鐘追成4：4平手。阿仙奴的韋洛克亦回敬一球「世界波」，在中圈起推順遠射死角破網，再度領先。利物浦的「運財童子」奧歷治在補時階段接應小將尼高威廉斯（Neco Williams）的傳中球，車身窩利破網，協助球隊在法定時間追成5：5平手。

兩軍在90分鐘鬥得難分難解，需要以互射12碼分勝負，紅軍5輪悉數射入，今仗為紅軍把關的基利靴（Caoimhin Kelleher）在第4輪撲出施巴路斯的12碼，結果利物浦在12碼以5：4力克阿仙奴，取得聯賽盃的8強席位。

今仗為利物浦把關的基利靴，撲出施巴路斯的12碼，協助球隊力克阿仙奴晉級。（路透社）

阿仙奴的中場大腦奧斯爾今場終於正選披甲，今季僅第3次上陣，該名德國中場今仗交出一個助攻，上陣65分鐘便被調離場。主帥艾馬利表示在賽前已計劃奧斯爾不會戰畢全場，「奧斯爾的表現相當不俗，他以個人能力協助球隊，而我在賽前已決定他不會戰畢全場，以免他太過疲累。」

奧斯爾今仗終於再度正選上陣，但未有戰畢全場。（路透社）

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