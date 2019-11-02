【東京奧運．游泳】陳健樂赴美集訓閃電回港　100蝶順利摘金

長池分齡錦標賽今天（2日）續於香港體育學院上演次日賽事，早前到美國集訓的女將陳健樂閃電回港參戰100米蝶泳順利摘金。她透露今次遠赴美主要想香港以外的訓練環境中學習，及改善個人泳式的細微動作，從而力爭與摯友歐鎧淳出戰明年東京奧運。

「蝶后」陳健樂上月遠赴美國集訓，今個周末特意回港為泳會出戰。陳健樂雖已為全職泳手一段時間，此回卻是她初次到美國訓練：「我想探索一下在外地練習有什麼不同，就算沒有進步也學習別人的長處；此外我希望自己的泳式有所改進，自覺我這個年紀每天只是不停地游10000、20000米是毫無意義，反而追求每個動作更有力便自然會進步。」

陳健樂（黑帽）稱在美國一至六都要練水，其中亦會有兩日健身。（陳天朗攝）

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陳健樂所集訓的泳會位於維珍尼亞理工大學（Virginia Tech），該校亦是香港男子50米自由泳紀錄保持者何甄陶的母校，如今他與陳健樂以及鄭莉梅，聯同其他海外泳手一同接受訓練。陳健樂指當地環境舒適，惟周圍未有特別消遣，只得一間超級市場，她還道出一件趣事：「前個星期那邊氣溫跌至攝氏1度，我們整輛私家車表面全都結了冰，要撥開冰面才能開車。」

陳健樂今早於主項100米蝶泳游出1分0.52秒輕鬆奪金。她坦言表現尚可：「始終剛返港，而且在美國主要游短池，所以游到正秒半都算收貨。今日頭50米自己游少了一下手，每少一下手用的時間就更少，但同時要做一樣快的時間，這一點是困難所在。」

陳健樂表示下周一將回到美國繼續訓練，在下個星期、12月及1月會征戰3場奧運資格賽，完成所有賽事後方會回港。（陳天朗攝）

「阿淳（歐鎧淳）都得，我都要得㗎！唔可以得佢一個去㗎！」陳健樂打趣地講出內心對初登奧運舞台的渴望。（陳天朗攝）

施幸余借奧運達標重拾狀態

大師姐施幸余今場則僅游出1分03秒52得銀牌，她解釋最近才正式復操：「自己身體恢復得比預期慢，卻又很焦急想投入訓練，形成了惡性循環。我也在摸索究竟自己31歲的身體需要什麼？」

對於能否奧運趕上奧運尾班車，「施余」強調機會面前，人人平等：「一日未有人游出達標時間，大家都有機會；如果多點泳手做到便有多些人去。比起奧運資格，我更想游到快的時間，即使游到好時間但無緣奧運，我也會欣然接受。」她補充期望籍奧運達標來重投訓練，並把目光放在明年年尾的短池世錦賽：「因為自己曾經在短池世錦躋身到複賽階段，希望再以此賽為全職游泳運動員生涯畫上句號。」

大師姐施幸余於100蝶則游出1分03秒52得銀牌，她解釋最近才正式復操。（陳天朗攝）

歐鎧淳早上亦有為所屬的迪泳會出戰4x50米自由泳接力，壓軸接棒的她力追不果，僅以1秒27之差敗予泳天游泳會屈居亞軍；下午賽事學界男女飛魚卓銘浩和何南慧均有參戰200米自由泳，他們分別游出1分51秒54及2分01秒53，皆比兩人上周於學界D1泳賽的時間為慢。