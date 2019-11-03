【賽車】印尼電單車小將命喪雪邦　MotoGP車手齊表惋惜

賽車一向是充滿危險性的運動，雖然近年在保護車手的裝置愈見先進，可惜亦未能避免奪去車手的寶貴生命。年僅20歲的印尼車手莫蘭達（Afridza Munandar），在馬來西亞站的亞洲天才盃（Asia Talent Cup）中失事，在送院後證實不治。

印尼年青車手莫蘭達於周六（2日）在馬來西亞雪邦賽道出戰今年第11場的亞洲天才盃，該名印尼車手在首圈便遇上意外，在第10個彎失事炒車，賽會隨即展示紅旗，示意賽事中止，一眾車手及後未有繼續賽事。醫療人員立即治理莫蘭達的傷勢，並以直升機送往醫院進行急救，可惜送院後急救無效，宣告不治，在賽車場結束其匆匆的一生。

原先有機會在今站爭標的莫蘭達，在今場不幸地命喪雪邦賽道。（Getty Images）

莫蘭達在今年的亞洲天才盃戰績不俗，在今仗前曾取得兩場勝仗及4次踏上頒獎台，原先暫列第3位，仍有機會爭逐總冠軍，豈料在今場命喪雪邦賽道。

再有車手在比賽途中喪生，不少現役的MotoGP車手，包括馬昆斯﹑連斯及古哲奴等亦紛紛對莫蘭達的逝世感難過。

莫蘭達（左）在今年的亞洲天才盃表現出色，曾經6次踏上頒獎台。（Getty Images）