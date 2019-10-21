【MotoGP．日本站】馬昆斯強勢分站4連冠　工作人員搞怪動作致謝

上站泰國站已經穩奪MotoGP世界冠軍的本田車手馬昆斯（Marc Marquez），在日本站奪得本年度第10個分站冠軍，並為本田車隊在主場鎖定車隊總冠軍。茂木賽車場的一眾工作人員在完成賽事後，以搞怪動作答謝一眾車迷。

馬昆斯在日本站前，已經奪得9個分站冠軍，並提早鎖定第6次在MotoGP頂級別封王。效力本田廠隊的馬昆斯，返回車隊主場出戰，未有因為提早稱霸而留力，並職業生涯在日本站頂級別首度排頭位。該名26歲的西班牙車手挾強勢戰日本站，在正賽力壓「法國神童」昆達拿路（Fabio Quartararo）及杜維斯奧蘇（Andre Dovizioso），連續4站奪冠，同時奪得他今年的第10個分站冠軍，同時領本田車廠贏得總冠軍殊榮。

馬昆斯協助本田廠隊贏得總冠軍。（Getty Images）

馬昆斯（中）力壓昆達拿路（左）及杜維斯奧蘇（右）奪得日本站冠軍。（Getty Images）

馬昆斯表示今年是生涯中發揮最佳的賽季，並希望在餘下3仗力爭佳績，「我在往年擁有不錯的速度，但欠缺經驗，今年我認為是最佳的賽季，更添穩定性。我當然希望在餘下3站保持強勢，但需要審時度勢，若果有機會的話，我必定力爭冠軍。」

馬昆斯日本站奪冠，取得今年第10個分站冠軍。（Getty Images）

舉辦日本站的茂木賽車場一眾工作人員，以相當搞怪的動作向在場車迷致謝，數名工作人員在場邊橫臥進行熱身運動，另有5個工作人員疊羅漢，亦有工作人員裝扮電單車定格入彎，更有一名工作人員在賽道上翻滾，亦有數名工作人員擺出戰隊的「甫士」。