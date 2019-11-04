【F1．美國站】咸美頓奪亞鎖定世界冠軍　保達斯助平治包辦冠亞

即使英國車手咸美頓（Lewis Hamilton）在F1美國站屈居亞軍，仍然無礙他第6度奪得世界冠軍，拉近與「車神」米高舒密加的7屆冠軍距離。咸美頓6奪世界冠軍後表示，車隊經歷艱難的一年後，這個冠軍得來不易。

咸美頓在美國站前以74分拋離次席的隊友保達斯，所以他大有機會在今站第6度封王。該名34歲的英國車手曾經5次在美洲賽道（Circuit of the Americas）贏得分站冠軍，今站正賽以第5位起步，在開賽早段隨即超越華迪爾進佔第3位。咸美頓今站採取「一停」戰術，比其他競爭對手少進一次維修站。雖然咸美頓戰至比賽末段才被保達斯超前，結果咸美頓以亞軍完成賽事，而平治車隊今季第9次包辦冠、亞軍。

雖然咸美頓在今站屈居亞軍，但仍可鎖定第6次贏得世界冠軍殊榮。（路透社）

咸美頓今季10奪分站冠軍（按圖放大）

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今季F1賽事餘下兩場，咸美頓以67分領先保達斯，今季至今10次贏得分站冠軍，並以總得分381分鎖定今年的總冠軍殊榮。咸美頓在2008年首度贏得世界冠軍，在近6年5度力壓其他車手封王，成為史上世界冠軍次數第2多的車手，僅次於7度奪冠的「車神」米高舒密加。

「平治雙雄」今季第9次以頭兩名完成賽事。（路透社）

咸美頓以「一停」戰術，結果由第5位攀上亞軍位置。（路透社）

平治車隊高層兼F1名宿尼基勞達（Niki Lauda）在今年5月與世長辭，對平治車隊影響甚大，咸美頓稱今年下半季十分艱難，在今年奪冠對車隊別具意義，「下半季對車隊而言甚大挑戰，在近7站僅贏得兩場，加上尼基勞達在早前過世，這是近年來最艱難的賽季，所以在今季奪得總冠軍意義甚大。我會繼續以追平米高舒密加的紀錄為目標，我相信車隊有能力達成這個成就」。