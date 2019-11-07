【歐霸】阿仙奴不懂踢順境波？補時失波遭甘馬雷斯迫和

阿仙奴又一次在領先下失分！ 昨晚的歐霸盃F組分組賽，阿仙奴雖由梅斯達菲開紀錄，但補時失波，作客被甘馬雷斯迫和1：1。被問及進攻乏力、全場僅一次中目標埋門時，主帥艾馬利賽後不斷強調，阿仙奴現排榜首。

在當地時間昨晚（11月6日）的歐霸盃，阿仙奴以副選陣容遠征葡超的甘馬雷斯。在今屆歐霸3戰入3球的巴西前鋒加比爾馬天尼利掛帥，與丹尼施巴路斯、祖爾韋洛克、美蘭尼爾斯等正選登場。

比賽期間下雨，艾馬利冒雨督戰。（路透社）

阿仙奴佔超過6成的控球，但大多是中後場的互傳，欠缺入肉攻勢。反而，甘馬雷斯初段攻門幾有威脅，有記遠射中柱彈出，還要阿仙奴門將達米安馬天尼斯飛撲。

比賽初段還有一幕有趣的畫面，美蘭尼爾斯在17分鐘扔界外球時，被旁證發現身上戴有違禁品！美蘭尼爾斯原來一直戴住條金鏈比賽。球證得悉後，馬上叫他離場，脫下金鏈後才可繼續作賽。

美蘭尼爾脫鏈片段：

Roadman Maitland-Niles playing football with a chain pic.twitter.com/NfhoLgDO9n — Beanzzy 🔴 (@UtdBeanzzy) November 6, 2019

阿仙奴上半場沒有任何中目標埋門，兩隊踢成0：0。在65分鐘，艾馬利派拿卡錫迪上陣，加強攻力。踢到80分鐘，阿仙奴終於靠死球開紀錄，尼高拉斯比比罰球斬入禁區，無人看管的梅斯達菲一頂入網。

梅斯達菲頭槌建功，為阿仙奴開紀錄。（路透社）

然而，阿仙奴未能守到尾，在91分鐘，甘馬雷斯的馬卡斯艾活士爆落底線，右路傳中，雖然有點大力，但隊友洛真夏在遠柱頭槌修正，頂到門前，交由巴西前鋒般奴杜亞迪倒掛射入，最終兩隊踢成1：1完場。

般奴杜亞迪倒掛射入，為甘馬雷斯在補時扳平。（路透社）

甘馬雷斯補時入球片段：

阿仙奴領先最終被扳平完場，相信槍迷對這份劇本並不陌生，因為阿仙奴已經連續4場在曾經領先下被追和。上月底主場對水晶宮，阿仙奴浪費2：0領先的優勢，最終踢成2：2；其後英聯盃對利物浦，阿仙奴曾領先3：1，但最終踢成5：5，互射12碼出局；上場聯賽對狼隊，阿仙奴靠奧巴美揚開紀錄，但被追平1：1完場。

阿仙奴全場只得一次中目標攻門。（StatsZone Twitter）

阿仙奴全場傳球路線，難以滲透對手禁區。（StatsZone Twitter）

阿仙奴近期表現疲弱，主帥艾馬利賽後面對記者的追問，只是不斷重覆一個論點：阿仙奴4戰得10分現排榜首。他說：「我們很努力地戰鬥，但對手防守很強，組織嚴謹。他們以百分百的鬥志與我們比賽，還有主場球迷的支持。當然有點失望，因為我們的目標是贏波。不過，我們現在是榜首。」

最近有傳聞指，阿仙奴會解僱艾馬利，改聘摩連奴為帥。有記者問，換帥傳聞會否令艾馬利擔心，這名西班牙籍領隊簡單回應：「我是教練。」

雖然和波失分，但艾馬利賽後強調阿仙奴是榜首。（路透社）

全場精華片段：