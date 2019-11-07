【荷甲】本田圭佑自薦加盟曼聯未成事　落實再戰荷蘭轉投維迪斯

兼任柬埔寨主帥的本田圭佑，自今年7月重回自由身，相隔4個月後再度落班，重返荷甲加盟維迪斯，簽下一張至季尾的短期合約。

現年33歲的本田圭佑，在今年7月與墨爾本勝利約滿後，一直未有落班，而他早前亦在Twitter上打趣地向曼聯自薦，但當然未有回音。本田在自由身4個月後，荷甲暫列第5位的維迪斯透過官方網站公布本田圭佑加盟的消息，本田將為該支荷蘭球會戰至今季季尾，並穿上33號球衣。

本田圭佑在今年7月與墨爾本勝利約滿後，相隔4個月後再度征戰歐洲。（Getty Images／資料圖片）

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本田圭佑在2008年首度轉戰歐洲，正正是加盟荷蘭的芬洛（VVV-Venlo），相隔9年後再度征戰荷甲。本田圭佑希望荷蘭的球迷仍然記得他，並為球隊創造佳績，「我已經有一段日子沒有在荷蘭效力，我希望在當地的球迷仍然記得我。相隔9年後再度黃黑球衣，但如今效力的是維迪斯，我會盡力為球隊爭取佳績，亦十分期待在球迷面前上陣。」

維迪斯的技術總監表示球隊正受傷兵潮困擾，本田的來投正好是球隊的及時雨，並希望他在荷甲再度展現自己的技術。

本田圭佑相隔9年後再戰荷甲，將效力維迪斯至季尾。（維迪斯官方Twitter截圖）

另外，日本隊早前公布本月19日友賽委內瑞拉的大軍名單，主帥森保一未有徵召由皇馬外借至馬略卡的久保建英及薩爾斯堡的南野拓實，而中島翔哉﹑原口元氣及柴崎岳等外流球員，將歸隊助拳。