【英聯賽盃】拉舒福特死球梅開二度　曼聯作客挫車路士晉級

那邊廂，利物浦與阿仙奴合演一場大手交易；另一場「Big 6」對碰，由車路士在主場對曼聯，憑拉舒福特在下半場的「落葉射球」罰球奠勝，作客力克車路士，躋身聯賽盃8強。

車路士在史丹福橋迎戰曼聯，主帥林柏特收起今季重用的譚美阿巴謙及美臣蒙特，以巴舒亞伊夥拍赫臣奧杜爾及上仗連中三元的「美國隊長」普列錫攻堅，後防更起用「千禧後」的馬克格希（Marc Guehi）鎮守中路；曼聯領隊蘇斯克查未有派出大量副選球員，拉舒福特﹑哈利馬古尼及丹尼爾占士等常規正選亦有上陣。

在歐霸上陣大獲好評的左閘班頓威廉斯，今仗再獲上陣機會。（路透社）

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丹尼爾占士再度發揮其突破能力，以速度壓過馬高斯阿朗素並博得他在禁區內犯規，由上仗12碼宴客的拉舒福特主射，車路士門將卡巴尼路捉錯路，拉舒福特在上半場25分鐘為曼聯打開紀錄。

車路士在易邊後找回不少攻勢，赫臣奧杜爾近門錯失良機，及後巴舒亞伊以一敵三，在禁區頂起腳射破羅美路的十指關，車路士在下半場16分鐘扳成平手。拉舒福特及後處理自由球，使出其看家本領的「落葉射球」，皮球曲墜直飛死角，再一次收死卡巴尼路，在73分鐘梅開二度，結果助紅魔鬼作客力克車路士，亦是曼聯近21年來首次連續兩場在史丹福贏波而回。

拉舒福特未有重蹈上仗射入12碼的覆轍，為曼聯打開紀錄。（路透社）

今仗正選的巴舒亞伊以一敵三射入扳和一球。（路透社）

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曼聯在柏迪遜的歐霸賽事，打破長達7個月的作客不勝紀錄後，如今連續3場作客取勝，主帥蘇斯克查指球隊持續地改善，並在今仗顯示出球隊的精神。

今場的贏波功臣拉舒福特攻入靚絕的罰球奠勝，該名在萬聖節滿22歲的英格蘭球員表示入球帶點幸運成份，而上仗12碼宴客未有影響其信心，「我們在訓練時經常試射，但並非有太好的效果，幸好這個自由球飛向死角。即使我在上仗射失12碼，但在機會來到時亦要勇於嘗試，幸好同樣一射中鵠。我們開季的成績並未如理想，我們全隊努力希望重返正軌，近幾仗看見成果，我們希望繼續保持這個狀態。」