【麥理浩徑行山路線】水浪窩行到沙田坳　巧遇慈雲山夕陽靚景

是日繼續響應「麥徑通走」活動，希望全部十段均在9月內「打卡」。趁天色極佳的日子，不如走地勢空曠的麥徑四段，因為景致會顯得十分壯麗，尤其是充滿氣勢的馬鞍山崖壁。因麥徑四段終點所在的基維爾營交通不便，所以是日再走部分麥徑五段，黃昏時分在交通較方便的沙田坳撤退。

從昂平俯瞰西貢（北潭坳blog授權使用）

日期：2019年9月11日（三） 路線：水浪窩—麥徑四段（黃竹洋—彎曲山—昂坪—茅坪坳—打瀉油坳）—基維爾營—麥徑五段（飛鵝山道—沙田坳）—慈沙古道—沙田圍站

下午兩點鐘在水浪窩起步，憑麥理浩徑指示牌，沿蜿蜒林道登上黃竹洋村附近，中途經過活動的「打卡」點。離開林道，環境隨即變成充滿竹樹的康莊大道，啡黃色的竹幹與綠色的竹葉呈頗鮮明的對比，該段竹林有如一片汪洋，要5分鐘才走完，難怪那個地方被稱為黃竹洋，很直截了當的說，幾百年前農民學歷不高，南下建村時看到什麼，就取什麼名字。

麥理浩徑不會經過黃竹洋村，據說黃竹洋村變成一片工地，不能經馬路直接走進去。是日為工作日，裏面可能有人施工，而且時間所限，當然不會內進參觀。

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過了黃竹洋，就到全麥徑四段最辛苦的地方，那是不斷登上彎曲山的樓梯，海拔由200米左右急升至550米。9月中的陽光已沒盛夏猛烈，濕度沒較盛夏高，在戶外靜止不動時也沒較盛夏難受，但上山路卻完全無風，難免要停下來小休幾分鐘。到了海拔400米，逐漸離開樹林，雖然被陽光曬個正着，悶熱感反而明顯減退，好不容易地登上彎曲山，接着超過10公里路海拔都在300米以上。

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走在極其空曠的彎曲山脊上，其中一處可盡情俯瞰西貢墟至萬宜水庫的風光，趁機拍攝並享受難得的涼風，但春夏季不穩定天氣下卻絕對不適合在彎曲山脊停留，雷雨期間很易成為雷擊對象，去年就有人在此被閃電擊斃。高度逐漸向下，繞過大金鐘山腰，抵達綠草如茵的昂平。

昂平是地勢高昂的平地，與黃竹洋一樣，都是很直截了當的名字，環境仍是欣賞西貢的好地方，郊遊旺季的假日更人山人海，縱使平日亦會有些人流，是日的麥理浩徑四段，就只有昂平才遇到幾名玩滑翔傘的人。

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稍為下行至茅坪坳（五聯達學校遺址），接着又上走打瀉油坳，基本上是樓梯為主，並夾雜一些亂石。上打瀉油坳的斜度明顯沒較上彎曲山為大，但風力依然欠奉，在樹林內尤感悶熱，而且體力下降，有點吃力。

經號稱「萬里長城」的水牛山古道緩降石芽背，古道石塊整齊且石面平坦，理論上可以很爽快地衝下去，不過夏末時期路邊野草有點茂密，要衝下去亦非易事，途中的Ｍ089標距柱更懷疑被野草遮擋，Ｍ088後看到的標距柱已是Ｍ090。

在海拔近400米的山脊繼續上上落落，穿過尖峰山附近，到達基維爾營外圍接麥徑五段，由於較想像中悶熱，未能在預期的3個半小時內完成麥徑四段——其實只多用了幾分鐘。

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在大老山北麓山腰前進，地勢趨於稍為向上，之後斜度轉急，很快就看到第五段的「打卡」點之一，圖案背景為九龍市區的夜色。穿越大老山警崗以西的廢棄建築物台地，高度開始下降，幾分鐘後到飛鵝山道與扎山道交界，此時剛是黃昏時分，市區的天空透着鮮明的橙黃色，太陽正在慈雲山發射站後方的天空落下。

再走近兩公里馬路到沙田坳，是日的麥徑行程告一段落，朝北經慈沙古道緩降水泉澳邨，抵達水泉澳邨時天色已經全黑，最後繼續沿水泉坳街下降，抵達沙田圍站結束半天旅程。

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