【西貢行山路線】先登長山再上太墩　兩小時旅程盡覽群山島嶼靚景

近來天氣持續不穩定，間中有雷雨，行山當日早上更發出黃色暴雨警告，原本也沒有計劃任何行程，只在西貢附近閒逛，不過雨後陽光極速露面，加上估計黃昏前不會再次轉壞，決定走一道頗為簡短的路線，而且還順道登上太墩，盡賞西貢海雨後清澈的風光。

走一道頗為簡短的路線，還順道登上太墩，盡賞西貢海雨後清澈的風光。（北潭坳blog授權使用）

日期：2019年5月26日（日） 路線：西貢戶外訓練營—長山（165米）—太墩（317米）—北潭涌 天氣：間中有陽光

在西貢戶外訓練營巴士站下車，前走並穿過訓練營外圍，上長山的入口就在馬路的明顯拐彎處。原來上山入口旁邊並無明顯人行路，需要橫過馬路，可是位置上又難以讓司機及時反應，過路時當然要加倍警覺了。

山徑並非一氣呵成的抵達長山山頂，途中可後望及鳥瞰西貢海的景色，如果不上太墩，只沿指示牌去北潭涌，那裡已是風景最開揚的地方了。

唐詩《登鸛雀樓》中的「欲窮千里目，更上一層樓」，香城很多郊外地方都適用，當然「千里」並非真的千里，也不是只登上「一層樓」的高度，而且上得再高，眼前目光或許只是長得很高的植物。

地面有積水是意料中事，然而還可完全避開，近半小時到達山頂測量柱，有半邊塗層都已脫落，未知日後會重建還是被拆除呢？

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過了測量柱，路邊植物越來越高，環境變成一片樹林，由於欠缺陽光直射，路況當然變得更為濕滑，但不算惡劣，很快到達一片小空地，隨即右轉上太墩。

太墩並非正式郊遊路線，上山途中密林避不了，植物上的雨點還未完全蒸發，褲管逐漸沾滿水珠。

在密林及蜘蛛網奮勇戰爭約半小時，視野突然變得極度開揚，而且更身在大片平地，原來已經到達太墩山頂，望着島嶼處處的西貢海及海邊散布的村落，甚至遠處雨後凝結的低雲，讓下半身濕透的不舒服感覺一掃而空，若然位處蚺蛇尖或馬鞍山一帶山嶺，更可近距離目睹優美的雲海。如為欣賞山上雨過天清的畫面，但要冒著雙鞋沾滿泥濘或下半身濕透風險，是否值得可謂見仁見智，當然太高難度的山徑就不應貿然嘗試了。

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西面天空的雲層厚薄不均，當前可能還是天朗氣清，轉眼間變得烏雲密布，然而還不像會下雨的日子。在山頂停留半小時，就沿小徑下走北潭涌，結束短短兩小時左右的行程，沒想到下山的小徑才是全程最難的部分，泥漿處處之餘，有些位置更滑如溜冰場般，究竟大雨後不久就走小徑，是否自尋煩惱呢？

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