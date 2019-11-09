【桌球】吳安儀克服低潮再度奪冠　把錦標獻給逝去的潘正潮

把冠軍，送給另一個世界的他。 「四眼Cue后」吳安儀在IBSF女子桌球世錦賽決賽反勝勁敵勒查露，相隔9年再度封后。吳安儀賽後表示，克服今個賽季的低潮，再嘗冠軍滋味，心情激動。安儀在今次比賽前收到小將潘正潮離世的消息，而她亦希望以錦標當作是一份禮物，獻給該名猝逝的桌球小將。

吳安儀在土耳其安塔利亞（Antalya）的IBSF世錦賽（另稱世界業餘桌球錦標賽）中，分別擊敗來自南非﹑印度及泰國的選手躋身決賽，與勁敵泰國的勒查露（Nutcharat Wongharuthai）爭奪冠軍，結果在落後兩局下反勝5：2，相隔9年再度封后。

吳安儀經歷低潮後，在年底終於「反底」奪冠。（公關提供）

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「四眼Cue后」在賽事收到小將潘正潮猝逝的消息，對她當然有影響，她亦希望以這個冠軍獻給在天上的他，「當我們到達土耳其不久便收到一則悲傷的消息，潘正潮突然離我們而去，而我亦在近日刪除了社交網站，希望可以專注比賽，如今順利奪冠，亦盼以這個冠軍獻給阿潮，當作是一份小小的禮物。」

吳安儀相隔9年後再度揚威IBSF世錦賽。（公關提供）

吳安儀在今個球季發揮平平，多次在賽事的早段出局，使她自己產生懷疑，所以今個冠軍對她意義重大，心情激動更一度哽咽。「當我在4強勝出後，感覺已經很久沒有躋身這個比賽的決賽，亦如願相隔多年後再奪冠軍，希望可以與教練和隊友好好慶祝。我在今個賽季多次在早段出局，使我擔心自己能否重拾狀態，雖然曾經自我懷疑，但在今個賽事中奪冠為我注入一支強心針，所以我會繼續努力」，安儀說。