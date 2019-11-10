【德甲】拜仁谷底反彈贈多蒙特4蛋　傳大勝後菲力克續任主帥

德甲兩大巨頭拜仁慕尼黑及多蒙特之間的關係千絲萬縷，兩軍對戰的「德國打吡」亦是每季重頭戲。 不過，近年多蒙特作客安聯球場卻難有好結局，連續3季聯賽都大敗收場，而倒戈的舊部羅拔利雲度夫斯基，更在舊東家身上鎖定一大德甲紀錄。

多蒙特早年在高普領軍下，一度與拜仁慕尼黑平分秋色、甚至佔得上風，但自這位名帥離隊後，霸氣卻不復再，尤其每逢在聯賽作客死敵，都是慘淡收場。自2015年起，多蒙特4次在德甲造訪安聯球場，先後錄得1：5、1：4、0：6及0：5大敗。昨晚再戰，亦是慘敗收場。

賽前，拜仁慕尼黑為湯馬士梅拿在第500場賽事上陣送上紀念品。（路透社）

尼高高華被炒後，漢斯菲歷（圖）出任拜仁慕尼黑暫代主教練。

易帥加傷停 拜仁仍輕取死敵

拜仁慕尼黑上輪聯賽作客以1：5慘負法蘭克福，令主帥尼高高華正式「落鑊」，今日凌晨在主場迎來多蒙特，由漢斯菲力克（Hansi Flick）出任暫代主教練。兩強交鋒，多蒙特有隊長馬高列奧斯輕傷暫列後備，拜仁亦有謝路美保定停賽、歷卡斯蘇尼受傷。

儘管剛易帥亦有傷停問題，面對患得患失的多蒙特，拜仁仍輕鬆大勝一場，除了基拿比入球、曾效力拜仁的侯姆斯擺老烏，同樣倒戈的羅拔利雲度夫斯基亦個人獨取兩個入球，成為第一位連續11場德甲賽事取得入球的球員，完成「轟炸機」梅拿也做不到的壯舉。

多蒙特近況不錯，但作客拜仁表現卻令人大失所望。（路透社）

波蘭射手羅拔利雲度夫斯基表現極為突出，今季為拜仁上陣18次已攻入23球。（路透社）

盛傳漢斯菲歷克因這場大勝，將繼續任教一段時間，令雲格入主拜仁的傳言又遠一步；反觀多蒙特主帥法夫利，處境就大大不同。

多蒙特自2014年開始就未曾在安聯球場獲勝，最近3季在聯賽造訪這支死敵，3場更合共吞下15蛋，難怪遠道作客的「蜜蜂兵團」球迷賽後向自家球員報以噓聲。多蒙特體育總監索斯（Zorc）狠批：「這根本談不上是在踢足球！」但他仍維護主教練法夫利，指「問題在球員身上」。

法夫利評論球隊表現時亦啞然，只能表示：「拜仁就是比我們好。我們差得難以置信。」