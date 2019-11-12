【英超】艾馬利獲阿仙奴「死亡之吻」　奧巴美揚隊長資格遭質疑

若果作為領隊，得球會高層發聲明力撐，其實並非好事，而且早有事例，這更可能是「死亡之吻」。 對阿仙奴對言，不知是幸或不幸，領隊艾馬利得到「死亡之吻」。在球會的員工大會上，營運總監及足球總監兩大高層聯名發聲明力撐艾馬利，稱這名西班牙主帥是帶領球隊的正確的人選。

阿仙奴上周末聯賽以0：2不敵李斯特城，各項賽事連續5場不勝，主帥艾馬利下台壓力大增，多間英國博彩公司都視他為下一名被炒英超領隊的次熱，僅次修咸頓的哈辛赫圖。

昨日阿仙奴在主場舉行200人的員工大會，球會營運總監Vinai Venkatesham及足球總監Raul Sanllehi聯名向員工發聲明，談及球隊的近況以及艾馬利，他們稱：「對於球隊今季的成績及表現，我們跟大家所有人一樣失望。我們與球迷、艾馬利、球員以及所有員工一樣沮喪，因為球隊的水平並不合乎我們的期望。」

阿仙奴輸波，艾馬利備受壓力。（Getty images/資料圖片）

「為了達成我們的目標，球隊需要改善。我們相信艾馬利以及目前的教練團隊是這項工作的最佳人選。我們全部在幕後努力工作，很有信心可以扭轉局面。」

「我們從不會認為球迷毫無保留的支持是理所當然的，希望大家可以團結一致，在這個困難的時刻在背後一起支持球隊，只要團結，我們就能夠變得更強。」

在國際賽期後，阿仙奴的賽程算易踢，據報高層希望球隊可以在這段時間重振雄風，回到正軌。他們之後分別對修咸頓、法蘭克福、諾域治、白禮頓、韋斯咸及標準列治，到12月中才對曼城。

格列沙加被褫奪隊長資格後，由奧巴美揚擔任隊長。（Getty images/資料圖片）

最近備受壓力的，還有新任阿仙奴首席隊長的奧巴美揚。據報，有球迷不滿奧巴美揚與ArsenalFanTV的關係太親密，甚至有隊友都覺得有問題，因為該頻道常批評球員及艾馬利。奧巴美揚不時讚好ArsenalFanTV在社交網站的留言或片段，而且曾邀請主持人「暴龍哥」Troopz到個人包廂看比賽。

對於有人質疑他的隊長資格，奧巴美揚透過Ig story回應。（Instagram）

奧巴美揚在社交網站回應，他稱：「我已經到了加蓬，聽到很多廢話。我幾時想跟誰說話就跟誰說話，如果有人因此覺得不高興……你已經知道。」之後加上一個舉中指的表情符號。