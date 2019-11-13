【英超】林柏特治軍用重典　車路士隊內罰則曝光

治車仔，用重典。 林柏特今季出任車路士主帥，帶隊成績令人驚喜，原來背後有嚴格軍規。若有球員操練遲到，罰款高達兩萬鎊；如果在球隊會議遲到，罰款更逐分鐘計，每分鐘500鎊！

網上流出車路士一隊的「軍規」照片，這份文件張貼於訓練基地之內，列明不同違規行為的罰則，為今年8月27日起發布，並有領隊林柏特的簽名。

林柏特今季執教車路士，最初不被看好，但開季至今成績理想。（Getty Images/資料圖片）

如果有球員在比賽日或者一隊啟程離開的集合時間遲到，罰款2500鎊。若有球員未能在操練報到時間準時出現，則罰2500鎊，每遲15分鐘多罰2500鎊，如果遲到連操練開始都未見蹤影，則重罰兩萬鎊！

林柏特今季帶領車路士的表現可人。（Getty Images/資料圖片）

如果健身課遲到罰1000鎊，如果物理治療遲到罰2500鎊，而罰得最重的遲到項目是球隊會議，並沒有劃一罰款，總之逐分鐘計，每遲一分鐘罰500鎊，若果遲40分鐘的話，罰款達兩萬鎊。

網上流出一張車路士的一隊罰則，列出多項要罰款的違規行為。（Twitter）

如果在球隊會議或聚餐中電話響，罰1000鎊；如果在比賽日或作客出行時穿錯制服，也是罰1000鎊。如果在48小時前沒有通知助教或領隊之下，於比賽後沒有搭隊巴離開，罰款5000鎊。若果球員拒絕出席商業或社區活動，亦是罰5000鎊。

如果有球員操練遲到，請交罰款。（Getty Images/資料圖片）

如果訓練開始，球員還未現身，請交罰款兩萬鎊。（Getty Images/資料圖片）

如果有球員隱瞞傷患病情，在放假前或者操練開始前個半小時沒有通知教練團隊他有傷病的話，罰款一萬鎊；如果約了醫生遲到，則罰2500鎊。另外，林柏特禁止球員經理人進入訓練場地，除非獲得球會批准。如果球員有家人朋友想觀看操練，必須要在24小時通知。

最後，球員一定要在14日內繳交罰款，遲交雙計！