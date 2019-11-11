【英超】馬迪爾獻兩助攻　曼聯主場挫白禮頓　蘇斯克查：令人振奮

曼聯在馬迪爾復出後攻力有所改善，周中在奧脫福3球擊敗柏迪遜後，今仗同樣主場出擊迎戰白禮頓，結果以3：1力克白禮頓，紅魔鬼主場取勝後升上聯賽榜第7位。

雖然曼聯今季表現反覆，但紅魔鬼在奧脫福出戰聯賽僅負一場，曾經擊敗車路士及李斯特城，亦曾賽和利物浦，成為至今唯一一支在紅軍身上取分的球隊。

曼聯今仗面對白禮頓未遇太大壓力，在上半場3分鐘連入兩球，安達斯彭利拿接應馬迪爾的回傳起腳，省中對方守衛入網，攻入今季首個聯賽入球，及後費特開出罰球斬入禁區，在門前一輪混戰後，白禮頓的保柏（Davy Propper）情急下「擺烏龍」，在19分鐘領先至兩球。

安達斯彭利拿攻入今季首個聯賽入球，在上半場打開紀錄。（路透社）

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曼聯在易邊後繼續施壓，馬迪爾起腳攻門省中對方在禁區內的後衛，但球證未有吹罰12碼，及後客軍隨即由一次角球攻勢得手，隊長鄧克力壓曼聯後防跳頂入網，在64分鐘追成1：2。不過，曼聯立即還以顏色，馬迪爾再次交出助攻，拉舒福特冷靜起腳擦楣入網，兩分鐘後再度拉開比數，「福仔」及後亦有機會梅開二度，可惜面對空門僅僅射斜，結果曼聯力保3：1戰果至完場，主場全取3分，在聯賽榜攀上第7位。

馬迪爾造就拉舒福特攻入奠勝一球。（路透社）

繼上仗3球淨勝柏迪遜後，曼聯再度攻入3球，主帥蘇斯克查大讚球隊踢出今季最佳表現，「球隊今仗在進攻發揮不俗，踢出令人振奮的攻勢，全場製造不少埋門，惟在下半場錯過不少機會，但仍然可以攻入3球，我認為今仗是球隊至今的最佳表現，希望球隊可以保持勇態。」