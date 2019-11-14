【英超】貝拿度施華開玩笑涉種族歧視　停賽一場無緣鬥車路士

曼城中場貝拿度施華在社交網站上發表種族歧視的內容，遭英格蘭足總罰停賽一場，缺席下場對車路士的英超大戰。雖然英足總明白貝拿度施華只是跟隊友班捷文文迪開玩笑，而文迪亦沒有感覺到被冒犯，但施華的Twitter有超過60萬追隨者，具影響力。

英足總昨日（11月13日）宣布曼城的葡萄牙中場貝拿度施華（Bernardo Silva）違反規例，發表不當內容，涉及種族及膚色，故處罰他停賽一場，以及罰款5萬鎊。貝拿度施華將缺席國際賽期後的一輪聯賽，無緣為曼城披甲對車路士。

貝拿度施華近兩季表現非常好，但因為社交網站上的一張圖，將要被罰停賽。（Getty Images）

在9月22日，貝拿度施華於Twitter發布圖片，分別是隊友班捷文文迪童年照片，以及一張朱古力色的公仔的圖片。文迪沒有感覺到被種族歧視，如常回應施華，但施華其後知道發布的內容可能涉種族歧視，故在發布後的46分鐘刪除，並留言感嘆：「在這個時代連跟朋友開玩笑都不能。」

涉事Twitter帖文：

英格蘭足總介入調查，昨日公布結果，並發報告，解釋對施華的處罰。足總報告稱：「球員沒有冒犯或者種族歧視的意思，明顯地，這是兩個好朋友之間的玩笑。不過，這並非兩人的私人對話。這個帖文放在社交網站上，讓一個知名及受尊重球員的60萬追隨者看到。很多人見到這個帖文，都會覺得被冒犯，侮辱涉及種族及膚色，結果會令足球行業冒羞。」

貝拿度施華下場聯賽對車路士停賽。（Getty Images）

足總亦確認，收到文迪為施華而寫的求情信。英國《每日郵報》稱，通常違反此例的球員都會被判停賽6場，所以今次算得上輕判；而足總則表示，考慮到這次是在社交網站上的內容，所以沒有處罰停賽6場。據報，曼城不滿結果，但不會提出上訴，因為擔心上訴後會加刑。

貝拿度施華跟班捷文文迪十分老友。（Getty Images）