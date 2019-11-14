【美職聯】伊巴謙莫域離開洛杉磯銀河　下一站重返舊球會？

伊巴謙莫域宣布約滿離開洛杉磯銀河，相信他會返回歐洲落班，較大機會選擇意甲球會。

38歲的瑞典前鋒伊巴謙莫域不會跟美職聯的銀河續約，他在當地時間昨晚（11月13日）於社交網站留言：「我來到了，我看見了，我征服了。多謝銀河令我有重生的感覺。各位銀河的球迷，你們想要伊巴，我將伊巴賜給你們，不用客氣的。故事還會繼續……現在回去看棒球了。」

I came, I saw, I conquered. Thank you @lagalaxy for making me feel alive again. To the Galaxy fans - you wanted Zlatan, I gave you Zlatan. You are welcome. The story continues...Now go back to watch baseball pic.twitter.com/kkL6B6dJBr — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) November 13, 2019

伊巴謙莫域在美職聯兩個球季，56場入52球。（Getty Images/資料圖片）

銀河主席佳尼（Chris Klein）表示：「我們多謝伊巴對銀河及美職聯的貢獻。自從他在2018年來到，他對洛杉磯的足球運動帶來正面影響，我們十分感激他的職業態度及熱情，還有他的專業，對洛杉磯以至整個北美的足球生態帶來不可估量的影響。」

伊巴謙莫域告別美職聯及銀河。（Getty Images/資料圖片）

伊巴謙莫域在去年3月加盟銀河，效力兩個球季，至年底將回復自由身。這名前瑞典國腳踢過阿積士、祖雲達斯、國際米蘭、巴塞隆拿、AC米蘭、巴黎聖日耳門及曼聯等大球會。

伊巴會否回舊球會AC米蘭？（Getty Images/資料圖片）

最初有傳今季賣走了盧卡古的曼聯欲邀伊巴回歸，但後來又有報道指，曼聯無意簽伊巴。據最近的報道，都是意甲球會對伊巴有興趣，包括伊巴的前球會AC米蘭、拿玻里及博洛尼亞，有的指他投AC米蘭的機會最大，但亦有指伊巴較大機會選擇博洛尼亞，因為他與主帥米赫洛域有交情。