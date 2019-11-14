【羽毛球．香港賽】「印尼柯震東」晉8強　諶龍勝中台大戰出線

「世界羽聯世界巡迴賽香港公開賽」正賽次圈繼續在香港紅磡體育館上演，「印尼柯震東」基斯迪在直落兩局擊敗柏萊晉級，但他不甚滿意自己的表現。 另一場男單次圈上演「中台大戰」，諶龍在先落後的情況下反勝王子維。

22歲印尼球手基斯迪（Jonatan Christie）在首圈力克港將黃永棋晉級，今仗迎戰印度的柏萊（H.S. Prannoy）。貌似台星柯震東的基斯迪，在首局未受太大壓力，以21：12先取一局，但柏萊在次局表現改善，在早段更一度拉開5分差距。基斯迪及後逐步收復失地，最終再取一局21：19晉級，下圈將與安頓臣或林丹的勝方碰頭。

基斯迪在次圈面對印度的柏萊，結果直落兩局擊敗對手晉級。（趙子晉攝）

晉級仍不自滿 指林丹仍是「偉大球手」

即使基斯迪晉身8強，但他不太滿意自己的表現，「雖然今場的發揮比首圈好，但仍然有不少地方可以改善，我希望在今晚好好調整戰術及心態。因為我在場上有太多的想法，亦有不少壓力，希望可以下圈有更好的表現。」

基斯迪雖然嬴波晉級，但他仍然覺得狀態有待提升。（趙子晉攝）

林丹與安頓臣將於今晚對決，勝方與基斯迪爭入4強。基斯迪上周在福州不敵安頓臣，他稱無論對哪一位對手，都是一場硬仗。儘管36歲的林丹近兩年表現大不如前，在公開賽屢次早早出局，但基斯迪仍對比他大14年的「超級丹」非常尊重。「林丹即使已經36歲，人人皆知他是個偉大球手，至今仍然有相當高質素的表現，所以必定是一場硬仗」，基斯迪說。

基斯迪晉級後有機智與林丹交手，他表示林丹是個偉大的球手。（趙子晉攝）

王子維諶龍合演中台大戰

另一場次圈上演「中台大戰」，由5號種子諶龍迎戰「王子」王子維，二人今年兩度交手，各取一勝。現年24歲的王子維世界排名26位，早兩站他分別不敵桃田賢斗及隊友周天成，而在對桃田一仗力戰三局，雖然落敗但亦贏得不少掌聲。

諶龍在落後一局下，反勝中華台北的王子維晉級。（趙子晉攝）

王子維與諶龍在首局鬥得難分難解，分差不超過3分。王子維在末段連取3分，以21：18拿下首局。二人在次局中段拉分依然緊咬，但王子維及後失誤較多，諶龍連取9分下，以21：12扳回一局。諶龍在決勝局拿回主動權，結果再取一局21：14，力戰79分鐘反勝王子維。

王子維表示在今仗領先下，未能好好把握機會晉級。（趙子晉攝）

該名24歲的中華台北球手雖然落敗出局，他依然保持其樂天的性格。他去年受傷患困擾，一度想過放棄，「去年一直受腰傷所困，連基本的訓練亦不能進行，使我心情十分低落，但現時已大為好轉。今仗在領先首局後，有點心急盡快結束賽事，導致不少處理一般而失誤，整體而言有不少空間再進步。」