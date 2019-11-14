【羽毛球．香港賽】周天成林丹晉級　孫完虎不敵安賽龍衛冕失敗

除了一眾港將在「世界羽聯世界巡迴賽香港公開賽」亮相外，不少世界頂尖好手亦在首日（11月13日）正賽中登場，其中中國的林丹及中華台北的周天成最受現場球迷歡迎，二人亦戰足三局贏波，躋身次圈。

男﹑女單的世界第一桃田賢斗及戴資穎，分別因傷未有參賽，但未有減低今次賽事的「星味」，「超級丹」林丹﹑周天成及安賽龍等名將亦在首圈亮相。

周天成力戰三局擊敗日本的常山幹太晉級。（趙子晉攝）

周天成：冀以最佳狀態呈現在香港球迷面前

在上周福州賽奪亞的周天成，今周乘勢來港，首圈與日本的常山幹太交手，在首局極速以21：5大勝一局，但及後常山幹太及時回勇，二人多次互換領先，最後常山幹太力戰下以26：24扳回一城。錯過兩局贏波的機會，周天成在決勝局打得更進取，在場球迷不時高呼「小天加油」，結果周天成再贏一局21：15，有驚無險地晉級次圈，將與印度的卡斯業（Parupalli Kashyap）交手。

「小天」希望在香港的球迷發揮最佳狀態，力爭個人首次揚威香港，「對手（常山幹太）並不容易應付，加上上星期戰至決賽，如今僅得兩天時間調整。我希望在今次賽事保持狀態，以最佳的表現呈現在香港的球迷面前，盡可能走到最遠。」

在上周賽事戰至決賽的周天成，僅兩天休息後再度出戰。（趙子晉攝）

林丹再度來港出戰 次圈硬撼安頓臣

「超級丹」林丹相隔一年後再度來港參賽，依然受到球迷的歡迎，小至他的一舉一動亦吸引在場球迷的目光，他取分當然掌聲雷動。在今年曾經8度「一輪遊」的林丹，今仗與丹麥的維定吉斯對壘，該名36歲的名將在首局戰至「Deuce」僅敗，但「超級丹」在不少球迷的打氣下愈戰愈勇，結果連贏兩局21：17及21：16晉級。林丹在下圈將與另一名丹麥球手安頓臣碰頭，豈看該名4號種子能否為同鄉「復仇」。



林丹再度來港參賽，依然受現場球迷的歡迎。（趙子晉攝）

孫完虎衛冕夢碎 僅39分鐘不敵安賽龍出局

另外，去年在香港封王的孫完虎，在首圈抽中丹麥的安賽龍，相信必定有一仗大戰。安賽龍在首局竟未受到太大壓力，大勝一局21：9，雖然孫完虎在次局表現稍為改善，但亦不足以扭轉敗局，結果再輸一局14：21，直落兩局告負，不足40分鐘便結束今年的衛冕之旅。

衛冕的孫完虎抽中下籤，更在首圈不敵安賽龍無緣晉級。（趙子晉攝）

首圈焦點賽果（按圖放大）：