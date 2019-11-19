【MotoGP】羅倫素主場結束18年職業生涯　馬昆斯胞弟挾總冠軍升班

MotoGP三屆世界冠軍得主羅倫素，在今年華倫西亞舉行前宣布退役，結束在MotoGP的18年生涯。 今年衛冕MotoGP總冠軍的馬昆斯，連續兩年更換隊友，由應屆的Moto 2總冠軍升班成為另一名本田車手，正正是馬昆斯的胞弟阿歷斯馬昆斯（Alex Marquez）。

西班牙車手羅倫素（Jorge Lorenzo）在今年加盟本田廠隊，與馬昆斯成為隊友，惟在他今年的荷蘭站炒車，使他的肩膀受創，除了在及後3站未能參賽外，大大影響該名前世界冠軍的戰力，他在今年全季賽事未有一站打入前10名，而他在今年閉幕戰華倫西亞站的前夕，宣布結束MotoGP生涯。

該名32歲西班牙車手，在職業生涯最後一仗以13名完成，表示進步人生新階段感興奮，「其實我在開賽前感到十分緊張，因為我不希望在人生最後一仗炒車收場，所以當我在今站衝線時，我有一種釋懷的感覺，亦為我的人生新一頁感到興奮。如今終於可以嘗到自由的空氣，畢竟我只是32歲，仍然有很多時間作不同的嘗試。」

羅倫素在今年受傷患困擾，全季未能在任何分站打入前10。（Getty Images）

羅倫素在2002年起加入MotoGP，出戰當年最低組別的125cc，其後在250cc兩連冠，挾強勢登陸MotoGP頂級別，而他在效力山葉（Yamaha）廠隊期間，在2010﹑12及15年贏得總冠軍。他在離開山葉後轉投杜卡迪（Ducati），並在去年贏得3站分站冠軍。

羅倫素戰畢華倫西亞站後，結束18年的MotoGP生涯。（Getty Images）

羅倫素3奪MotoGP頂級別冠軍（按圖放大）

本田組罕見兄弟檔 馬昆斯未有促成胞弟加盟

今年的MotoGP總冠軍馬昆斯，繼去年的柏度沙後，連續兩年有隊友退役，而本田廠隊找來今年的Moto 2總冠軍﹑馬昆斯胞弟阿歷斯馬昆斯合組「兄弟班」，來年兄弟攜手打江山，成為艾斯派加奴兄弟外，另一對一同出戰的MotoGP兄弟檔。

阿歷斯馬昆斯與本田簽下一年合約，馬昆斯亦對胞弟升班感高興，並強調未有刻意促成此事。本田車隊老闆佩治（Alberto Puig）亦開腔表示，並非因為馬昆斯才邀請阿歷斯加盟，而是因為他今季在Moto 2的出色演出。

阿歷斯馬昆斯在Moto 2表現大熟大勇，亦因此吸引本田車隊的目光。（Getty Images）