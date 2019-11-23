【英超】摩連奴教熱刺　首戰即逢倫敦打吡　要止「暴」制亂？

「寸王」摩連奴又回歸英超，回到熟悉的倫敦，執教熱刺。 傳聞「摩佬」出席首課操練，向熱刺眾將承諾，帶領球會打破11年錦標荒。不過，首戰即要應付倫敦打吡作客韋斯咸。熱刺近季防守水準下跌，原因之一在於中場作為防線前的屏障暴露太多空位，漸見失效；後防更加分工不明，走位紊亂。「摩佬式泊大巴」塞爆後防，並非解救方法。

說過終身不執教熱刺，不過風水輪流轉，被曼聯「炒魷」後十一個月重投就業市場，要解決熱刺開季至今的亂局。防守水平急跌，攻擊威脅愈見疲弱，主力球員有離心，重建球隊跟建造班霸是兩碼子之事。

摩連奴首次亮相熱刺記者會，顯出充滿自信的笑容。（美聯社）

摩連奴上回重建曼聯，在球會角度看，可算失敗告終，但無負「盃王」美譽。懂得向球員注入爭勝意識，這亦是主席利維甘願「賭一鋪」的原因。摩連奴在記者會稱不用奢想熱刺今季爭奪英超錦標，「下一季，我不會說我們會贏，但我們可以」，亦向隊長哈利卡尼表明球會將進入「勝利模式」，說服他留效。

艾達韋列特等後防主將，在摩連奴麾下會否復蘇？（美聯社）

摩連奴首次領軍，除了門將洛里斯養傷至明年2月，只有拉美拿肯定缺陣。熱刺攻防數據逐年下跌，今季更見嚴重。根據英超統計，本季12仗聯賽之後，球隊重奪控球次數606次，從去季第5大跌至現時排行尾三。無法控球，代表對手發揮空間增加，間接承受更多射門。熱刺被射中目標達72次，平均每場6次，「安全程度」從去年第8跌至現時尾二。原因之一是普捷天奴上任之初，前場開始高速壓逼搶截，往往在前場已搶回控球轉守為攻，如此打法近季不復見。而摩連奴慣於中場線附近施壓，值得留意中場如穆沙施素高、哈利雲克斯等人如何分工，甚至迪利阿里會否墮後協助搶截，正如他在去年世界盃代表英格蘭。

艾歷臣受離隊傳聞影響，近期隊中表現欠佳，今仗會否繼續任後備？（美聯社）

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攻擊方面亦要。熱刺本季遇上實力較次球隊，往往控球橫傳，卻甚少有傳送直插心臟。觀乎幾項進攻數據，熱刺毫無強隊本色，如禁區內射門中目標排尾四（29次），製造具威脅進攻機會排尾五（13次），排名均較去季大幅下跌。隨着基斯甸艾歷臣在離隊傳聞下愈踢愈沉，孫興慜的作用愈見重要，尤其適合在突擊時發揮速度。

一次國際賽周，熱刺變天。（美聯社）

摩連奴在英超過去三次任期的首戰均旗開得勝，而熱刺去季聯賽兩循環均擊敗韋斯咸。韋斯咸近况更差，近5仗只得1分，且正選門將法比安斯基及中場蘭仙尼均養傷。領隊柏歷堅尼賽前認為，熱刺踢法不會大變，對於摩連奴則有以下評語：「不是朋友，也不是敵人，彼此思考足球的方法，有很多不同。」