【英超】摩連奴地標戰紀錄全面睇　周末領熱刺鬥韋斯咸有往績支持

摩連奴執教熱刺的地標戰，將於香港時間周末晚上8時30分作客韋斯咸。翻查紀錄，摩帥過去8次履新後的首場聯賽，贏多輸少，除了教練生涯首戰輸波，其餘7次聯賽處子戰皆不敗。

賓菲加輸博維斯塔0：1

當時37歲的摩連奴在2000年9月首次出任主教練，由助教升為賓菲加主帥，聯賽處子戰作客博維斯塔輸0：1，但之後漸入佳境，在12月更以3：0大勝勁敵士砵亭。不過，賓菲加的新任主席不喜歡摩連奴，拒絕向摩帥開出長約，所以在執教9場聯賽後，摩帥請辭。

利亞拿和布拉加0：0

摩連奴在2001年夏天接掌另一支葡超球隊利亞拿，首場聯賽作客與布拉加互交白卷，之後球隊成績愈來愈好，由當年11月底起，利亞拿更錄得連續8場聯賽不敗的佳績，位居第4位，排在波圖之前。

摩連奴執教波圖，打響名堂。（Getty Images/資料圖片）

波圖贏馬里迪莫2：1

摩連奴在利亞拿未能教完整個球季，他在2002年1月底獲波圖招手，跳槽轉任波圖主帥。上任後首場聯賽即為波圖取勝，主場以2：1擊敗馬里迪莫，球隊成績漸回正軌，最後以第3名完成。

摩連奴在2004年執教車路士。（Getty Images/資料圖片）

車路士贏曼聯1：0

摩連奴在2004年帶領波圖贏得歐聯，打出名堂，同年夏天接掌車路士。摩連奴執教車路士的首場聯賽，主場對曼聯，靠古莊臣一箭定江山，以1：0勝出。摩連奴首個執教車路士的球季極之成功，38場聯賽得29勝8和1負，以95分的高分的「屈機」姿態贏冠軍，全季只失15球。

摩連奴之後到國際米蘭執教。（Getty Images/資料圖片）

國際米蘭和森多利亞1：1

摩連奴在2008年執教國際米蘭，首場意甲聯賽作客森多利亞，靠伊巴謙莫域入波開紀錄，但最終被追平1：1完場；不過，之後國米錄得聯賽3連勝。國米這季在意甲的成績相當好，以84分贏得聯賽冠軍，領先祖雲達斯及AC米蘭足足10分之多。

摩連奴在2010年執教皇馬。（Getty Images/資料圖片）

皇家馬德里和馬略卡0：0

摩連奴在2010年轉投皇家馬德里，首場西甲聯賽作客馬略卡，踢成0：0，季初頭12輪不敗，錄得10勝2和。他上任後首個西甲球季取得29勝5和4負，攻入102球，但92分並不足以贏冠軍，他們以4分之差不敵巴塞。

摩連奴在2013年重返車路士。（Getty Images/資料圖片）

車路士贏侯城2：0

摩連奴離開皇馬後，在2013年夏天再次成為車路士領隊，上任後首場聯賽主場以2：0贏侯城，之後再在主場贏維拉2：1，及後作客和曼聯0：0，頭3場英超保持不敗。13/14球季，摩連奴帶領的車路士取得82分，排名英超第3位。

摩連奴在2016年執教曼聯。（Getty Images/資料圖片）

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曼聯贏般尼茅夫3：1

摩連奴在16/17球季上任曼聯主帥，首場聯賽有個好開始，作客以3：1輕取般尼茅夫，之後再贏修咸頓及侯城，錄得3連勝。不過，曼聯那一季最終只得69分，排名第6位。

總結而言，由賓菲加開始，8次上任主帥後首場聯賽的成績不俗，錄得4勝3和1負。除了首次教波那場輸之外，之後7次的新球會聯賽處子戰都能幫球隊保持不敗。

此外，摩連奴上任熱刺領隊的首場聯賽，將於周末作客韋斯咸。根德國《轉會市場》網站資料，摩連奴最喜歡的對手正是他如今執教的球隊熱刺，他職業生涯13次贏過熱刺，是他贏得最多的球隊，之後是12次的利物浦，而今仗的對手韋斯咸及愛華頓同樣11次敗於摩帥手下。

摩連奴過去16次領軍對韋斯咸，取得11勝3和2負的佳績，勝率有69%。

摩連奴過去對韋咸斯的往績相當好。（Getty Images/資料圖片）

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