【英超】摩連奴麾下賣走沙拿迪布尼　兩將離隊後發光發熱

摩連奴第4度執教英超球會，正式執起熱刺的教鞭。摩帥當年兩度執教車路士，同樣取得不俗戰績，曾經奪得聯賽錦標。不過，當年摩連奴在車路士放棄的兩名球員，現時仍然在英超發光發亮。

摩連奴曾經兩度執教車路士，最近一次在2013年回歸「藍戰士」，更在2014/15球季帶領杜奧巴﹑夏薩特及泰利等球員，再度贏得聯賽錦標。摩連奴第2次帶領車路士期間，曾經不少大名球員合作，亦有馬迪﹑韋利安及柏度等不少成功收購。不過，當然有球員未能在摩帥發揮十足能力，當中包括沙拿及迪布尼，可惜二人亦黯然離開史丹福橋。

摩連奴兩度執教車路士，期間3度為藍軍贏得聯賽錦標。（資料圖片／Getty Images）

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比利時中場迪布尼在2012年夏天由時任迪馬堤奧羅致，但他轉投車路士後隨即被外借到德甲的雲達不來梅，在2013/14球季才正式披上車路士球衣，但他不受摩連奴的重用，在英超僅上陣3場，在該季的冬季轉會窗便被摩連奴出售至禾夫斯堡，而迪布尼在2015年夏天重投英超，轉投班霸曼城，並成為球隊至今的必然主力。

摩連奴在2014年冬天以1100萬鎊的轉會費羅致沙拿，而該名埃及球員在半季聯賽間10次上陣，並交出2個入球及2個助攻，其後在摩連奴的麾下未能穩住自己的位置，在2014/15球季僅3度後備入替，最終分別被外借至費倫天拿及羅馬，而他在羅馬出色的表現更被買斷。沙拿在羅馬效力一個球季後，被高普賞識轉投利物浦，並連續兩季勇奪英超金靴獎。

在球員時代曾與二人共事﹑現任阿士東維拉助教的泰利表示，迪布尼與沙拿在加盟車路士時，對比隊中球員略有不足，「當迪布尼及沙拿加盟車路士時，陣中的杜夫及洛賓已為球隊貢獻良多，而摩連奴眼見球隊氣勢如虹，亦難以安排二人在隊中上陣，雖然他們在離開車路士後證明自己的能力，但他當時在陣中略為『未夠班』。」