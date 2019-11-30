【行山．01山記】「麥徑40」第九回與毛孩同行　訪吉慶橋蝴蝶樂園

帶狗行山，可以令一條簡單的行山徑難度增加。 在今月「麥徑40」的活動上，首次有狗狗出席。小狗「矇豬」成為一行人的開心果，有參加者嘗試拖狗行山，被活力充沛的小狗玩到筋疲力盡。 參加者最喜歡的景點應該是吉慶橋旁的幾株吊裙草，群蝶飛舞，十分壯觀，大家紛紛圍住吊裙草影蝴蝶。矇豬見到那麼多蝴蝶，也十分興奮，甚至跳起來去撲蝶，若非主人拉住，吊裙草便遭殃！

今年是香港最長遠足徑麥理浩徑成立40周年，所以《01體育》與「野外動向Hong Kong Discovery」合辦「麥徑40」計劃，上周末（11月23日）舉行第9次活動，由荃錦坳出發，行麥理浩徑第9段到田夫仔，再接部分第10段，行至元朗的大棠落山。

01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談

「麥徑40」參加者出發前，在荃錦坳與大帽山茶水亭的蓮姐合照。（顏銘輝攝）

矇豬一加速，就辛苦拖住牠的人。（顏銘輝攝）

特別參加者「矇豬」：

+ 8 + 7 + 6

人拖狗還是狗拖人？

今月活動首次有參加帶狗前來，她的小狗叫「矇豬」，極之活躍，有幾名參加者輪流拖住牠行，但感覺似是牠拖住人行，有時牠加速，拖住牠的人也要跟住一起跑。最搞笑的是，矇豬跑一會兒，會突然急停轉彎，有時候，牠跑落斜，突然又轉身上斜，所以拖住牠行的人相當辛苦，但大家都很享受。

矇豬對食物沒有太大興趣，最喜歡跑到路旁的叢林搜索，若非大家輪流拉住牠，牠應該早就衝進林中玩。在大棠的林道，矇豬一枝箭般衝上山坡，拖住牠的參加者決定陪牠瘋狂一次，跟住牠一起上去。

矇豬想上山坡行，就跟牠行一次。（顏銘輝攝）

結果，要穿林才能出來。（顏銘輝攝）

《01山記》是記者上山採訪後，以第一身寫下旅程上的所見所聞。

矇豬對蝴蝶十分有興趣，更想撲向吊裙草，幸好拉得住。（顏銘輝攝）

小狗「矇豬」愛撲蝶

在山坡上行了一會，發現前方沒有路，被叢林所阻。最後，主人在山坡下接應，帶牠下來，而拖住牠行的參加者則要爆林，從掛滿藤枝的林中衝下來。主人笑言矇豬只懂衝上山，不懂找路落山。

由於同行者多，矇豬大部分時間都有點緊張，常常夾着尾巴，但在吉慶橋旁的草地上，矇豬開心得尾巴豎起！在吉慶橋的草地上，除了有其他小狗外，還有幾株被蝴蝶包圍的吊裙草，令這個位置變得生氣勃勃，彷似蝴蝶樂園。

矇豬對蝴蝶十分有興趣，更想撲蝶，撲向吊裙草，幸好主人拉得住，否則吊裙草便遭殃。除了矇豬外，很多參加者都對蝶群甚有興趣，圍住吊裙草影相，而蝴蝶亦無視人群，繼續在吊裙草上，成為大家的模特兒。

吊裙草上的虎斑蝶：

+ 12 + 11 + 10

吊裙草吸引虎斑蝶

野外動向Hong Kong Discovery的導師Antipas介紹，鮮橙色翅膀的是虎斑蝶。據漁護署資料，虎斑蝶翅脈和翅邊緣黑色，邊緣上有兩行小白點，前翅端黑褐色，內有一條由數個長方形白斑組成的白色斜帶。雄蝶的後翅有橢圓形香鱗袋。由於幼蟲以有毒的天星藤為食料，毒素積聚在蝴蝶體內。

牠們身上鮮艷的顏色和明顯的黑、白色的條紋，其實是用來警告捕獵者牠們是有毒的。因為有毒，牠們不需要躲藏或偽裝，飛行較緩慢，且喜歡在開闊的生境出現，因此易於在開揚地方尋找蝶蹤。

雄性的虎斑蝶會被吊裙草吸引，聚集在莖部及花部，吸食汁液。牠們會將汁液中的化學物質轉化，製造費洛蒙，儲存在香鱗袋之內，散發香氣，吸引異性。那天在吊裙草上的，除了大量虎斑蝶，還有一隻黑白色的絹斑蝶。

發現黑頭劍蛇：

+ 2

除了蝴蝶外，眼利的Antipas在大棠林道的坑渠中，發現了一條黑頭劍蛇，牠在在枯葉堆中穿梭。黑頭劍蛇不是毒蛇，並不常見，頭部黑色，身體褐色，形成保護色，與坑渠中的枯葉彷如一體。

雖然今次的路全程馬路，但全長有14公里，而且記者都多次跟住矇豬跑上跑落，行得比預計中疲倦。完成今次旅程後，麥徑40計劃接近尾聲，已經行完麥徑的九成距離，在12月21日（星期六），我們將舉行最後一次，由麥徑的終點屯門出發，逆走第10段至大棠。大家要留意之後的報名詳情！

更多活動照片（按圖放大）：