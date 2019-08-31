【行山．01山記】「麥徑40」第六回馬騮山　酷熱中看漁護署新建設

為慶祝麥理浩徑40周年，《01體育》與「野外動向Hong Kong Discovery」合辦「麥徑40」計劃，由3月起每月行一段，而在酷熱的8月，我們選擇了最輕鬆及最簡單的第6段，由大埔公路行到城門水塘。 在路上，漁護署為了9月到11月的「麥理浩徑通走2019」活動，在路上豎立了兩個二維碼登記點；另外在第6段的終點城門水塘，當局還設了一部免費斟水機，是一項既方便山友又環保的措施。

由《01體育》與「野外動向Hong Kong Discovery」合辦「麥徑40」計劃，上周末舉行第六回活動，由大埔公路起步，行至城門水塘。

活動當日天氣酷熱，地門的最高溫度達攝氏34.8度，而且受強烈熱帶風暴「白鹿」外圍下沉氣流影響，多區的空氣質素健康指數達到最高的嚴重水平，幸麥理浩徑第6段路程較短，上落亦不多，是最輕鬆的一段麥徑。

野外動向Hong Kong Discovery的導師Hendy在活動向參加者講解路線及注意事項。（顏銘輝攝）

一行人在石梨貝水塘巴士站與猴子像合照。（顏銘輝攝）

《01山記》是記者上山工作後，以第一身寫下旅程上的所見所聞。

金山郊野公園內有九龍水塘、九龍副水塘、石梨貝水塘及九龍接收水塘。以前香港政府為了控制水塘附近、對人體有毒的植物馬錢，所以引入獼猴。野外動向Hong Kong Discovery導師Antipas在上次的活動已經簡介過：「馬錢果實跌入水中會對污染水源。獼猴不會因食用馬錢果實而中毒，因此被引入。」

在金山一帶，猴群多年來繁殖發展，數量愈來愈多，所以金山又被稱為「馬騮山」。不過，難道猴子也怕熱怕曬？活動當日，在路上見到的猴子比想像中少得多，只有零落的兩三隻。儘管眼見的猴子數目少，但野外動向Hong Kong Discovery的導師Jan及Hendy都叫各參加者切勿掉以輕心，因為猴子可能藏在樹上，所以呼籲大家盡量不要拿膠袋出來，也避免吃東西。

途經捉猴子鐵籠

沿金山路行，見到至少3個空空如也的鐵籠。鐵籠開了口，靜候猴子進入陷阱之中。Jan解釋，漁護署會用鐵籠捕捉猴子，之後為牠們絕育，以控制香港的猴群數量。

猴子是靈長類動物，肯定對鐵籠好奇，陷阱或者頭幾次有效，能夠捉到很多猴子，但當牠們一次又一次見到同類入籠後被捉走，相信猴子們會愈來愈「醒目」。別說搶膠袋、開樽蓋、倒垃圾桶等小事，記者曾聽聞過有猴子懂得搶銀包之後在汽水機前嘗試「嘟八達通」，所以從不敢低估香港猴子的智慧。

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「麥徑40」第6回的參加者在九龍水塘主壩合照。（顏銘輝攝）

沿路見到一些用來捉猴子的鐵籠。（顏銘輝攝）

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麥徑通走活動準備就緒

比起前幾次活動，今月麥徑多了「麥理浩徑通走2019」的牌子，準備這個在9月至11月舉行的活動。為了慶祝麥理浩徑40周年，漁護署舉辦麥理浩徑通走的活動，只要在3個月內走畢10段，便會有禮物。

漁護署並非要大家行足100公里那麼嚴格，只需要在每段的登記點以手提電話完成簡單步驟，便可記錄完成的路段。每段麥徑均設有兩個二維碼登記點，參加者只須在其中一個二維碼登記點登記，便可完成該段的紀錄。

在9月1日至11月30日期間，在全部10段的二維碼登記點登記過，可獲紀念版雨傘、環保雨傘袋及紀念特刊一本；如果行到5至9段，都有紀念版毛巾。麥徑第6段的兩個二維碼登記點分別在標距柱M117及M120，其中M117那個很近大埔公路，過了九龍水塘主壩再行多一會兒就到。體能佳的山友固然可以認真地走畢全程，而純粹為輕鬆郊遊的，亦可以輕鬆行到登記點參與活動。

標距柱M117的二維碼登記點。（顏銘輝攝）

標距柱M120的二維碼登記點。（顏銘輝攝）

「麥理浩徑通走」所有二維碼登記點位置：

第一段：北潭涌 → 浪茄 1.標距柱M010（過了萬宜水庫西壩，近大蛇頂） 2.標距柱M0193（過了萬宜水庫東壩行一會兒便到） 第二段：浪茄 → 北潭凹 1.標距柱M043（赤徑公廁附近） 2.容後公布 第三段：北潭凹 → 水浪窩 1.第三段北潭凹入口 2.標距柱M055（嶂上營地路口） 第四段：水浪窩 → 大老山 1.標距柱M071（馬路上山途中，過了水浪窩營地，未到竹洋路路口） 2.標距柱M082（到昂平之前） 第五段：大老山 → 大埔公路 1.標距柱M097（過了基維爾營，上大老山的Z字型上山路途中） 2.標距柱M110（過了畢架山頂，龍欣道之間山路上） 第六段：大埔公路 → 城門水塘 1.標距柱M117（金山路上，過了九龍水塘主壩行一會兒到） 2.標距柱M120（金山路上，與金山家樂徑/衛奕信徑第6段會合點） 第七段：城門水塘 → 鉛礦坳 1.標距柱M125（城門道上，燒烤場公廁對出） 2.標距柱M137（落完草山山路，行多一會兒馬路到，近鉛礦坳） 第八段：鉛礦坳 → 荃錦公路 1.標距柱M144（過了四方亭，行多一會兒馬路到） 2.標距柱M152（閘口前不遠） 第九段：荃錦公路 → 田夫仔 1.標距柱M158 2.標距柱M162 第十段：田夫仔 → 屯門 1.標距柱M174（吉慶橋前少少） 2.標距柱M196

在麥徑第8段的二維碼登記站。（郊野公園教育活動計劃 Country Parks Education Programmes Facebook）

野外動向Hong Kong Discovery的導師Jan（右）與參加者一起行完第6段。（顏銘輝攝）

城門設有免費斟水機

說回今次「麥徑40」的活動，一行人很快就離開金山路，接上孖指徑山路，行過城門碉堡，在中午12時抵達麥徑第6段的終點城門水塘。8月天氣炎熱，正好走畢這段最容易、最輕鬆的麥徑。

此外，在城門燒烤場的廁所外面，除了汽水機外，還新設了一部斟水機。其實很多山友都會自備水樽或水袋，以前補水一定要用汽水機，但如今有新的免費斟水機，既可節省金錢，亦減少使用即用即棄的膠樽。希望漁護署日後在郊野公園增設更多斟水機。