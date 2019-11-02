【行山．01山記】「麥徑40」第八回登大帽山　影響速度的意外因素

大帽山上最受喜歡的景點是什麼？不是山徑兩邊的奇石，也不是山頂的「白波」，而是大帽山道旁的一群貌似芒草的狼尾草。原本以為一小時左右走完的上山路，因為大家沉醉於與狼尾草合照，結果行了兩小時才到頂。 逆走麥理浩徑第8段，由荃錦坳行至鉛礦坳，之後經城門水塘的林道離開，沿途遇上咬膠樽的猴子，還有已經成為其他昆蟲食糧的紅脖游蛇。最後，行至燒烤場，參觀麥徑同樂日，人山人海，真的想不到漁護署搞得如此有聲有色。

《01體育》與「野外動向Hong Kong Discovery」合辦「麥徑40」計劃，趁上周末（10月26日）是麥理浩徑的40周年，招募參加者一起逆走麥徑第8段，由荃錦坳行上大帽山，之後經四方山落鉛礦坳。

出發前與蓮姐拍照

活動當日天晴但有煙霞，早上於荃錦坳的大帽山茶水亭集合，茶水亭的蓮姐十分友善，出來與參加者一起合照。在蓮姐的打氣下，廿多名參加者沿大帽山道浩浩蕩蕩上山去。

01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談

「麥徑40」參加者出發前在大帽山茶水亭前與蓮姐合照。（顏銘輝攝）

《01山記》是記者上山採訪後，以第一身寫下旅程上的所見所聞。

登大石、望遠景

很多人選擇一直沿馬路上大帽山，但喜歡行山的朋友都想行山徑多於馬路，所以轉入遊客中心，由山徑登山，途經禾塘崗。這條山徑比山路更具玩味，兩旁會有不少怪石，左邊的俯瞰錦田，右邊則遠眺荃灣，吸引參加者留步觀賞拍照。

登山的山徑旁有不少大石，站上去看風景，甚有氣勢。（顏銘輝攝）

在大石間行走並非易事，大家互相幫助。（顏銘輝攝）

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+ 5 + 4 + 3

收到收唔到，係咪靠彩數？

與馬路會合後，行上停車場，經過閘口，不久便到「麥理浩徑通走」的打卡位，見有山友聚集，因為他們紛紛抱怨收不到訊號，無法打卡。雖然漁護署這個活動頗有心思，但實際運作起來確有困難，這次並非記者首次聽到山友抱怨打卡位收不到訊號。記者亦只收到一格的4G訊號，等了很久才入到網頁。

「麥徑通走」的第8段打卡位。（顏銘輝攝）

小狗也行山。（顏銘輝攝）

山友齊聚打卡位自拍

不過，數登山路上最多的人聚集的地方，則是一片小草叢。放眼望去，草叢一片金黃，看來是深受遊人喜愛的芒草；行近再望，卻非芒草，後來向前輩請教，他說是狼尾草。不管是芒草，還是狼尾草，能夠拍出吸like照的便是大家喜歡的景點。

這片狼尾草叢不大，所以遊人拍照都要排隊，或者要考考大家觀察力，找出其他人未開發的打卡位。經營Hikipedia 山上。山下專頁的Kylie及Avis當然不會錯過，她們敏銳地找到個理想的打卡位，兩人合照、各自獨照、自拍，全方位地留影。不過，遊人實在太多，想避免其他人入鏡的話，則要花一點心思。

參加者在打卡位留影（按圖放大）：

+ 7 + 6 + 5

雲霧遮掩「白波」。（顏銘輝攝）

兩小時登大帽山

好不容易，一行人才脫離到那些百影不厭的狼尾草，繼續往上行。儘管天色不太明朗，向下望的城市總是蓋上一層朦朧薄紗，向上看的「白波」則藏於雲霧之中，但吸引人打卡的位置都多。最後，竟然花了兩小時才上到最高處。

除了參加者的體能、路況、路徑陡峭度、天氣等因素外，景色也是影響行山行程時間的重要因素。美景在前，難免駐足觀賞，每個位置站一會兒，逐個影幾張相，可能已經半小時了。

完成登大帽山的上山路後，一行人在山上合照。（顏銘輝攝）

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+ 3 + 2

落山期間遇「689」牛

是次旅程遇上不少野生動物，例如下山途中見到牛群，牠們十多隻伏在草地上，彷彿在拍合照。漁護署會為流浪牛登記，在牠們的耳上釘上號碼牌，其中有隻牛的編號剛好是「689」，亦引來參加者冒險走近與之合照。不久，有參加者發現有頭牛在小便，但走近一望，原來那些流出來的液體並非尿液，而是牛奶！有隻小牛躲在母親身後飲奶。

有牛群在草地上休息。（顏銘輝攝）

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+ 3 + 2

到達鉛礦坳，完成第8段的逆走。（顏銘輝攝）

行至鉛礦坳，約走了10公里，一行人花了4小時，名義上完成今次旅程，各散東西，有的往大埔離開，有的續往草山走，而記者與部分參加者沿林道往城門水塘走去。途中，發現一隻猴子在路邊咬膠樽，仔細一看，膠樽內的可能是薏米，相信是有人喝完薏米水後的垃圾。

在城門水塘，有猴子咬膠樽。（顏銘輝攝）

毒蛇橫屍路旁草蕞

經常有人問我，有沒有在山上看過蛇？今次我在城門水塘的路邊，發現了一條顏色的特別的蛇，牠的頭後的位置有一抹鮮艷的紅色，所以很易就辨認到牠是紅脖游蛇。據漁護署介紹，牠是香港其中一款毒蛇，如被其後牙咬傷的話可致命。這條紅脖游蛇已經死去及僵硬，身上有蟻及蒼蠅，化為其他昆蟲的食物。

在路邊的草叢發現一條死去的紅脖游蛇。（顏銘輝攝）

麥徑同樂日人山人海

在城門水塘畔的白千層影相後，發現時間不早，要趕往燒烤場。因為上周末漁護署在城門水塘的燒烤場舉行麥理浩徑同樂日，至下午5時，以慶祝麥徑40歲生日。趕到去的時候已經是4時多，但遊人仍絡繹不絕，而且不少是帶住小朋友來玩的家庭。

同樂日中有很多攤位，文靜的有各類工作坊，例如薑黃紮染，如果要攀爬歷險的，則有樹間飛索及攀爬。全部攤位都有人龍，而且都名額已滿。雖然記者未能參與攤位活動，但走在其中，感受同樂日的氣氛，真的想不到漁護署搞得如此有聲有色。

最後，沿鄉村小徑離開城門，至葵涌的安蔭邨完成，全日行了17公里。

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+ 9 + 8 + 7