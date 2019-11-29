【場地單車．世界盃】德國新星軒絲奪團體金牌　明撼李慧詩添信心

一連3日的世界盃場地單車賽香港站，今日（29日）正式在香港單車館揭開戰幔，作為明年東京奧運的前哨戰，德國新星軒絲（Emma Hinze）與隊友嘉拉保絲治（Pauline Sophie Grabosch）在女團競速賽決賽，擊敗中國的鍾天使及林俊紅掄元。

港隊今站未有參與團體賽事，焦點落在去屆里約奧運冠軍鍾天使身上，她與陳飛飛在女團競速賽資格賽踩出33.063秒，以0.123秒力壓有22歲新星軒絲坐鎮的德國隊，在15隊中挾第1名躋身首圈。

其後德國在晉級後由軒絲衝線，以32.666秒之快壓線晉身金牌戰，與中國硬撼。金牌熱門中國隊在決賽由林俊紅與鍾天使合作，但德國決賽以更高速的32.564秒、0.22秒之差擊敗中國隊奪冠，另一支中國單車會代表則取得季軍。

德國兩名生力軍軒絲（右）和嘉拉保絲治在女團競速賽決賽擊敗中國鍾天使封后。（葉詩敏攝）

上站力壓俄羅斯封后的中國隊於今站失利。（葉詩敏攝）

今季首奪女團競速賽金牌的軒絲與嘉拉保絲治，賽後笑言時間比預期中快。二人明日將出戰女子爭先賽，被視為李慧詩強敵的軒絲坦言無懼對手主場之利，「只想專注在自己的比賽上，奪得金牌後也添了信心。」

軒絲（右）和嘉拉保絲治取得今季首面女團競速金牌。（葉詩敏攝）

男團競速賽 世界冠軍荷蘭封王

來勢洶洶的荷蘭隊今站續派出多位世錦賽金牌得主，包辦男子爭先賽金、銀牌的拉克雷森（Harrie Lacreysen）及賀格蘭（Jeffre Hoogland）在資格賽合力以42.709秒先拔頭籌，首名闖入8隊首圈賽事。勇闖決賽的荷蘭最後以42.271秒以0.165秒之微力壓德國隊稱王。

荷蘭力壓德國隊稱王，盡顯世界冠軍風範。（葉詩敏攝）

此外，新西蘭在女子團體追逐賽決賽，以4分19.653秒擊敗比利時封后，繼年初於香港站摘銅後再下一城。男子組則由德國隊以3分51.984秒力壓新西蘭稱霸。