【英超】摩連奴為艾馬利感傷心　稱一熱刺球員可與艾殊利高爾並齊

阿仙奴昨日解僱領隊艾馬利，熱刺新主帥摩連奴在昨日的記者會上，亦回應艾馬利被炒以及阿仙奴的帥位問題。他表示在熱刺過得很高興，沒有想過接掌阿仙奴，他為艾馬利被炒而感到遺憾，認為這名西班牙籍教練未來會再執教大球會。

摩連奴上任熱刺領隊後9日，阿仙奴在當地時間昨日（11月29日）解僱領隊艾馬利。在昨日的賽前記者會上，有傳媒問摩連奴，會否覺得錯過了接掌阿仙奴的機會，他回應：「我沒有什麼可以說，那時（上任熱刺領隊前）還沒有發生（阿仙奴炒領隊），現在才發生。」

摩連奴強調，他沒有想過現在離開熱刺，「我在這裏很開心，我連想也沒想過離隊。就算你將全世界所有球會放在我面前，任我選擇，我都不會離開。」摩連奴表示很喜歡英超，也滿意熱刺的遠景及架構，「利維主席的辦公室就在我旁邊，每天如果我需要他的時候，他就在那裏；如果他需要我，我也在。首席球探的辦公室也在我旁邊，我跟他每天見面。」

摩連奴為艾馬利被炒感到遺憾，認為艾馬利可以再執教大球會。（Getty Images/資料圖片）

摩連奴續說：「我們一大清早就會來上班，之後又在下午最遲放工，我們一起為目標工作，我很喜歡這種感覺。再者，最重要的是，我很喜歡這班球員，這是最重要的。」

對於艾馬利被阿仙奴解僱，摩連奴表示身同感受，他說：「炒領隊一直是令我傷心的新聞。我在小時候已經經歷過，我的父親被解僱，直到我上次被炒，一直也很明白這種感受。」

「任何一個領隊被炒，我都不會感到高興。我一直覺得領隊是一份很艱難的工作，我為他感到遺憾，但這就是人生。艾馬利是個優秀的教練，明顯地，他在阿仙奴過得不開心，但無礙他是個好教練，他已經證明過自己。休息一段日子，之後自然會有大球會找他，到時便可重新上路。」摩連奴續道。

艾馬利昨日被阿仙奴解僱。（Getty Images/資料圖片）

熱刺會在香港時間今晚11時在主場出擊，面對般尼茅夫，左閘賓戴維斯足踝受傷缺陣。摩連奴在記者會上談到賴恩施斯隆，他認為施斯隆現階段更適合踢翼鋒，但有潛質成為像艾殊利高爾般的優秀左閘，「賴恩很多方面跟艾殊利相似，他可以繼續學習怎樣防守。我認為他未來可以踢左閘，但現在他不適合。」

摩連奴稱賴恩施斯隆各方面跟艾殊利高爾相似，只要加強防守，足可與高爾並肩。（Getty Images/資料圖片）

另外，曼城領隊哥迪奧拿及利物浦領隊高普都有回應艾馬利被炒，其中哥帥說：「我為艾馬利感到遺憾，任何一個領隊被炒也不是好消息。這件事不影響我對艾馬利的看法，他是個十分專業的教練，我肯定他很快找到新工作。」有傳阿仙奴會邀請曼城助教阿迪達執教，哥帥回應：「阿迪達會跟大家一起去作客紐卡素，這不是我答的問題。」

曼城的哥迪奧拿同樣對艾馬利被炒感到傷心。（Getty Images/資料圖片）

至於高普則說：「艾馬利是個非常出眾的領隊，在不同國家及聯賽展現過他的能力。他帶住野心來到阿仙奴，有很多目標，但最終沒有達到。現在阿仙奴要繼續想辦法，龍格保接手球隊，這就是現在的情況。或者他經驗不豐富，但經驗不是絕對，說不定他能夠把握到機會。」

高普讚艾馬利是一名優秀的領隊。（Getty Images/資料圖片）

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