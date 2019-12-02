【英超】曼聯賽和維拉　與阿仙奴戰績神奇巧合　蘇斯克查面臨危機

「You Will Never Walk Alone」除了是利物浦會歌外，亦可形容曼聯與阿仙奴今季的戰績，阿仙奴在周日（1日）逼和諾域治2：2後，「難兄難弟」曼聯及後亦與阿士東維拉打成2：2平手，蘇斯克查未知會否與艾馬利落得相同下場？

阿仙奴與曼聯在今季聯賽表現一般，至今只能在聯賽榜中游位置，「兵工廠」由龍格堡暫代主帥，以2：2賽和諾域治，依然未能終止7場不勝的走勢。及後登場的曼聯，竟然巧合地再與兵工廠取得相同的戰績。

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連迪路夫頭槌建功，一度為曼聯反超前。（路透社）

在對上兩場聯賽及歐霸都未能取勝的曼聯，在奧脫福球場迎戰阿士東維拉，客軍由隊長基亞利殊切入大位妙射收死迪基亞，在上半場11分鐘取得領先，而該名維拉隊長及後再度在左路策動攻勢，推落底線橫傳引起門前一輪混戰，查斯古特近門得手，可惜旁證示意基亞利殊越位在先，紅魔鬼才逃過一劫。

拉舒福特在往後時間多次威脅維拉的大門，並在上半場末段頭槌中柱反彈維拉門將希頓的身上入網，在42分鐘追成平手，在易邊後更由中堅連迪路夫的頭槌近門建功，曼聯在64分鐘反超前維拉2：1。不過，在112秒後，維拉中堅明斯（Tyrone Mings）突破越位陷阱後抽射入網，攻入個人首個英超入球，同時助球隊在曼聯身上取得1分。

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主帥蘇斯克查表示球隊需要改善穩定性，才有望爭取更高的聯賽排名，「我對球隊上半場的表現感失望，畢竟大部分球員在周中的歐霸並沒有上陣，我們的確要做得更好，我希望球隊從球賽中學習，並變得更加穩定，尤其是在領先情況下保住勝局完場。」

蘇斯克查指球隊需要改善穩定性的問題。（路透社）

摩連奴被解僱前，領軍在17輪聯賽取得26分，而蘇斯克查帶領下暫時以14戰18分排聯賽榜第9位，落後榜首的利物浦22分，並與降班區域相差6分。

阿仙奴在周中的歐霸1：2不敵法蘭克福後，艾馬利被球隊辭退，在今輪聯賽以2：2賽和諾域治；曼聯無獨有偶取得相同的戰績，蘇斯克查會否與艾馬利有相同的下場？