【英超】摩連奴場邊不幸中招　走避不及硬接丹尼爾占士「衝擊」

摩連奴「回歸」奧脫福球場，曼聯球迷向他報以掌聲，一度被丹尼爾占士「襲擊」的摩連奴未有大礙，惟他率領的熱刺未能取勝，摩帥亦大方承認對手發揮較佳。

由摩連奴領軍的熱刺作客曼聯，當然是今周英超快車的矚目大戰，但摩帥未能以一場勝仗慶祝「回歸」奧脫福，即使迪利阿里在上半場末段的妙射扳平，但拉舒福特梅開二度協助曼聯以2：1力克熱刺，摩連奴的三連勝走勢亦告一段落，吞下首場敗仗。

摩連奴在完場後亦與一眾舊部示意。（路透社）

重臨奧脫福，摩連奴在開賽前友善地向場地工作人員問好，完場後亦與一眾舊將握手示意，而曼聯球迷同樣為摩連奴報上掌聲。不過，摩連奴在今仗竟然「受襲」，雲克斯在邊線攔截丹尼爾占士，兩人卻撞向在附近的摩連奴，幸好摩帥未有大礙，可以繼續督師。

摩連奴「硬接一招」逐格睇（按圖放大）

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摩帥賽後直認曼聯今仗發揮更佳，「我們在開賽早段未有及時入局，讓拉舒福特取得首個入球，及後他們甚至有機會擴大比數，而拉舒福特下半場初段的入球，使他們可以維持原有的模式。拉舒福特在左路對我們充滿威脅，首個入球是他的看家本領，即使我們在賽前有部署，亦無辦法阻止他。」

在摩連奴上任後，迪利阿里猶如重生，在近4場貢獻4個入球及1個助攻，在今仗巧妙地挑過兩名曼聯球員後建功，同樣叫人拍案叫絕，摩帥對該名英格蘭中場的表現相當滿意，「迪利阿里在今仗交出精彩的表現，即使在下半場陷於苦戰時，他亦努力嘗試一切，力爭為球隊扳平。」

摩連奴在賽後表示球隊開賽初段未有太過專注，所以導致失波。（視覺中國）

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曼聯破3場不勝 蘇斯克查盛讚拉舒福特

硬仗連場的曼聯，雖然先過熱刺的一關，但在周末的「曼市打吡」同樣影響蘇斯克查的帥位。蘇斯克查賽後表示3分對球隊十分重要，「在過去兩場分別被錫菲聯及維拉追平，給我們上了如何在領先情況保住勝局的一課，我們在今仗終於做到了，這場勝仗對球隊意義重大。」

拉舒福特今仗梅開二度，成為曼聯的贏波功臣。（視覺中國）

梅開二度的拉舒福特，絕對是曼聯今仗的贏波功臣，蘇斯克查對此子讚譽有嘉，「今仗拉舒福特的表現是在我麾下最佳的一仗，他有多次極具威脅埋門並攻入兩球，就像在自家後院發揮般自在，我相信全場75000名球迷亦希望看到他精彩的表現。」

「福仔」在近7場聯賽交出6個入球及2個助攻，成為球隊的進攻泉源，他賽後亦在Twitter發文，表示以行動回應批評。