【英超】摩連奴勝利者姿態帶領熱刺重返奧脫福　「我從未輸過」

英超周中連場大戰,最矚目一戰莫過於摩連奴(Jose Mourinho)帶領熱刺重返奧脫福。賽前記者會摩連奴再爆金句,表示自己與曼聯球迷關係良好,不過今次將以敵對領隊身分回歸,所以「我期望曼聯球迷還是忘掉我好了」。

明晚帶領熱刺作客鬥曼聯,摩連奴說:「感覺很好,我喜歡大戰,喜歡與最優秀球隊對決。」

「我可以說,重返奧脫福就是回到一個曾經令我快樂的地方。我跟曼聯球迷關係良好。」他表示,之前曾以球評家身分到奧脫福,受到球迷熱情招待,不過他也知道今次情況將會完全不同,「明天我將會身為一支嘗試擊敗曼聯的球隊領隊身分回歸,或許情況會不一樣。」

摩帥預期曼聯球迷會對他表示尊重,「但我明白他們想要的跟我完全相反──我希望熱刺勝出,所以比賽期間我期望他們可以忘記我,亦期望他們支持自己的球隊並嘗試取得想要的賽果。」

摩連奴周三將領軍熱刺,重返曼聯主場奧脫福。(路透社)

「我在曼聯那一章已告一段落」

「我已離開曼聯,用上一些時間檢討發生過的每一件事,用上一些時間為下一個挑戰裝備自己。老實說,曼聯已成為我歷史簿過去的一章。」摩連奴隨即引用曼德拉(Nelson Mandela)名句,「我從未輸過,只有勝利或學習」(I never lose, I either win or learn)。

「在曼聯,我贏過也學習過。離開之後的一段時間,對我來說是好日子。」他強調,「現在不應由我來分析曼聯,我只會把他們視為對手來研究,他們如何作賽、我們如何可以擊敗他們、他們如何可以擊敗我們?對我來說那才是重要的事情。」

基斯甸艾歷臣拒絕熱刺開出的新合約,今季表現仍失色不少,摩連奴稱會繼續信任他。(路透社)

信任季尾約滿三子

熱刺今季表現失準,不少人認為多少與季尾約滿的三大主力基斯甸艾歷臣、維頓漢和艾達韋列特遲遲未續約有關,摩連奴拒絕作出評論,惟承認有跟主席利維和上述球員商討此事,「重點是,他們是偉大的職業球員,與熱刺關係密切,非常了解球會和我們需要他們的地方。」

「因此他們三個均準備好上陣,準備好忘記合約狀況。」他認為目前最重要的是,「熱刺目前三面作戰,他們是偉大球員和熱刺人,我信任他們。」

蘇斯克查:「我很好」

至於被英國小報《太陽報》指「曾向球員表示對熱刺、曼城兩仗落敗會令他被炒」的曼聯領隊蘇斯克查,表示自己「很好,絕對無問題」,指摘有關報道全是謊言,「有時候,看到一些關於我說過什麼的報道時會失笑──至少我知道消息來源。那些根本不是知情人士,只是作出來的大話。」

說回對熱刺和曼城兩場大戰,他表示陣容不會大變,「這兩場比賽我們有證明自己的機會。面對強隊我們曾取得理想賽果,周三晚一戰我們已有作戰計劃。」他又指出,「當你穿上曼聯戰衣,對手是誰並不重要,無論如何也要全力以赴。」

對於摩連奴重返奧脫福,蘇帥表示球迷一定會歡迎他回來,「球迷一定會記得他在這裏的時光,贏得的獎盃,我個人而言100%肯定球迷會歡迎他,球會、職員、每一個人也是。」