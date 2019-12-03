【英超】摩連奴勝利者姿態帶領熱刺重返奧脫福　「我從未輸過」

英超周中連場大戰，最矚目一戰莫過於摩連奴（Jose Mourinho）帶領熱刺重返奧脫福。賽前記者會摩連奴再爆金句，表示自己與曼聯球迷關係良好，不過今次將以敵對領隊身分回歸，所以「我期望曼聯球迷還是忘掉我好了」。

明晚帶領熱刺作客鬥曼聯，摩連奴說：「感覺很好，我喜歡大戰，喜歡與最優秀球隊對決。」

「我可以說，重返奧脫福就是回到一個曾經令我快樂的地方。我跟曼聯球迷關係良好。」他表示，之前曾以球評家身分到奧脫福，受到球迷熱情招待，不過他也知道今次情況將會完全不同，「明天我將會身為一支嘗試擊敗曼聯的球隊領隊身分回歸，或許情況會不一樣。」

摩帥預期曼聯球迷會對他表示尊重，「但我明白他們想要的跟我完全相反──我希望熱刺勝出，所以比賽期間我期望他們可以忘記我，亦期望他們支持自己的球隊並嘗試取得想要的賽果。」

摩連奴周三將領軍熱刺，重返曼聯主場奧脫福。（路透社）

回復霸氣的摩連奴（按圖進入）

「我在曼聯那一章已告一段落」

「我已離開曼聯，用上一些時間檢討發生過的每一件事，用上一些時間為下一個挑戰裝備自己。老實說，曼聯已成為我歷史簿過去的一章。」摩連奴隨即引用曼德拉（Nelson Mandela）名句，「我從未輸過，只有勝利或學習」（I never lose, I either win or learn）。

「在曼聯，我贏過也學習過。離開之後的一段時間，對我來說是好日子。」他強調，「現在不應由我來分析曼聯，我只會把他們視為對手來研究，他們如何作賽、我們如何可以擊敗他們、他們如何可以擊敗我們？對我來說那才是重要的事情。」

基斯甸艾歷臣拒絕熱刺開出的新合約，今季表現仍失色不少，摩連奴稱會繼續信任他。（路透社）

信任季尾約滿三子

熱刺今季表現失準，不少人認為多少與季尾約滿的三大主力基斯甸艾歷臣、維頓漢和艾達韋列特遲遲未續約有關，摩連奴拒絕作出評論，惟承認有跟主席利維和上述球員商討此事，「重點是，他們是偉大的職業球員，與熱刺關係密切，非常了解球會和我們需要他們的地方。」

「因此他們三個均準備好上陣，準備好忘記合約狀況。」他認為目前最重要的是，「熱刺目前三面作戰，他們是偉大球員和熱刺人，我信任他們。」

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英超第15輪直播賽程（按圖進入）

蘇斯克查的最後機會？（按圖進入）

蘇斯克查：「我很好」

至於被英國小報《太陽報》指「曾向球員表示對熱刺、曼城兩仗落敗會令他被炒」的曼聯領隊蘇斯克查，表示自己「很好，絕對無問題」，指摘有關報道全是謊言，「有時候，看到一些關於我說過什麼的報道時會失笑──至少我知道消息來源。那些根本不是知情人士，只是作出來的大話。」

說回對熱刺和曼城兩場大戰，他表示陣容不會大變，「這兩場比賽我們有證明自己的機會。面對強隊我們曾取得理想賽果，周三晚一戰我們已有作戰計劃。」他又指出，「當你穿上曼聯戰衣，對手是誰並不重要，無論如何也要全力以赴。」

對於摩連奴重返奧脫福，蘇帥表示球迷一定會歡迎他回來，「球迷一定會記得他在這裏的時光，贏得的獎盃，我個人而言100%肯定球迷會歡迎他，球會、職員、每一個人也是。」