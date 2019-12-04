【英超】VAR擬修例　仿效NFL　讓球證解釋VAR決定

VAR今季成為英超一大焦點，但多次引起爭議，外界多數對英超VAR的意見都偏向負面。 據英格蘭傳媒為了改變VAR形象，英超賽會有意改例，仿效NFL（National Football League/國家美式足球聯盟），讓球證直接向球迷解釋決定。

英超今季引入VAR，本來是想幫助球證執法，可是卻多次引起爭議，包括11月利物浦對阿士東維拉，法明奴「腋下越位」；錫菲聯作客熱刺時，隆特史譚鞋尖越位。英超VAR在球迷形象普遍都是負面，多名領隊、名宿及球評都批評VAR欠缺透明度，有必要盡快作出改善。

阿士東維拉對利物浦一戰，VAR努力地多次「畫線」後，終於畫出一條不太看得出來法明奴越位的線。（電視截圖）

熱刺對錫菲聯，錫菲聯失球後由麥哥迪克火速扳平，惟被VAR吹走，指入球前的攻勢中隆特史譚越位。錫菲聯在社交媒體對隆特史譚鞋尖越位，表示質疑。（Twitter）

更有部分球迷認為英超應該要取消VAR制度，令賽會更有逼切性去改善制度。英國傳媒指，國際足球總會理事會（International Football Association Board / IFAB）有意修例，讓VAR制度更完善。

英超引入VAR反而招來更多爭議。（路透社）

IFAB主席尼爾遜（Patrick Nelson）最近說：「VAR對足球來說仍是新科技，其實運動都已用了好一段時間。我們需要參考由全球實驗得來的數據，看看需要改進的地方，讓大家可以真正享受球賽。」

NFL球證在重溫比賽片段後，需向球迷解釋判決。（網上圖片）

仿效NFL 球證廣播釋法

那麼如何改善VAR系統呢？根據英國電視台《天空體育》（Sky Sports）報道，VAR作出裁決後，球證將可用廣播系統向球迷解釋，為何會有這樣的決定。這種即場「釋法」的方式，其實早已在NFL實行，希望球證可跟解說球迷引用的球例，根除球迷對判決的疑問。當然，就算即場釋法，NFL球迷都會對判決有所不滿，但引入這種做法，確實可以解除不少問題。