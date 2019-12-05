【英超．球評】曼聯挫熱刺靠中場關鍵一席　麥湯米尼復出解放費特

曼聯陣中最不能缺少的球員是誰？保羅普巴？迪基亞？拉舒福特？答案可能是防守中場麥湯米尼。這名22歲蘇格蘭國腳及時復出，昨晚助曼聯以2：1擊敗熱刺。

曼聯在當地時間昨晚（12月14日）的英超，靠拉舒福特梅開二度，主場以2：1擊敗熱刺。這場比賽中，數有好表現的曼聯球員，除了拉舒福特外，不可不提麥湯米尼。

麥湯米尼趕及復出，今場對熱刺鎮守中場。（路透社）

他今場10次為曼聯搶回控球權，3次攔截對方傳球，3次埋身搶截對方，其中兩次成功搶到波。他與域陀連迪路夫及雲比沙卡築好曼聯的右路防線，抵擋了孫興慜的進襲。

麥湯米尼除了本身踢得好，還可以帶動隊友，與身邊的費特洛迪古斯踢出化學作用，兩人今場表現俱佳。費特靈活，腳下工夫不俗，跑動範圍亦廣，但他身形較矮小，一直未能適應英超，怕埋身迫搶，攻強守弱，但今場他與麥湯米尼互補長短，兩人皆有好的發揮。

麥湯米尼今場部分數據：

麥湯米尼之前足踝受傷，休戰3場，費特要跟安達斯彭利拿踢防中，無論踢4-2-3-1還是3-4-3陣式，這兩名巴西球員合組的中場線都令人失望，連續兩場英超都和波，兩場失了5球。彭利拿的踢法比費特更重進攻，而且兩人風格特點較相似，防守意識麻麻，所以由兩人拍檔的話，防中屏障並不穩固。在安達靴里拉離隊及尼曼查馬迪淡出後，麥湯米尼成為曼聯唯一一名防守中場。

曼聯領隊蘇斯克查亦看得出麥湯米尼對球隊的重要性，所以一直希望他在今場大戰中復出。蘇帥說：「他昨日（前日）才復操，那是一課與預備組的簡單操練，但他真的是一位堅毅的小子。」

費特近期愈踢愈好，尤其今場與麥湯米尼拍檔踢防中。（路透社）

雖然麥湯米尼才剛傷癒，但今場狀態火熱。蘇斯克查說：「你甚至可以說，他這一刻不可或缺。他帶給我們身體對抗，領導中場，還釋放了費特。」

「他絕對是頂級球員，完全滿足你所有期望，他在每日的訓練都做得好，準備充足，他是你希望擁有的那種球員。他很專業，沒有被球星名氣影響，只想盡力成為最好的球員，我很想球會擁有這種球員。」

「他十分適合我們的陣容，因為他來自青訓，他是我們家庭的一員，他還是本地人，清楚曼聯的意義。」

費特洛迪古斯今場部分數據：

除了蘇斯克查外，他還得到熱刺主帥摩連奴的讚賞，摩帥說：「我們兩隊處理今場的方式都充滿激情，但他們比我們更有激情，最佳的例子是麥湯米尼，看看他的表現，無處不在，主宰了中場。」