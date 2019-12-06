【桌球】奧蘇利雲生日輸波衛冕失敗　丁俊暉力抗「火箭」反擊晉級

桌球英國錦標賽16強重頭大戰，奧蘇利雲面對丁俊暉，儘管他曾經在落後1：4時後連扳4局追平，但最終以局數4：6落敗，衛冕失敗。

當地時間昨日（12月5日）的英國錦標賽16強，44歲生日的奧蘇利雲大戰中國的丁俊暉，兩人對上3次交手，皆由奧蘇勝出。不過，奧蘇今場打逆境波，丁俊暉入局快，連續3局請奧蘇「食蛋」，以85：0、77：0及116：0遙遙領先局數3：0，其中在第3局，丁俊暉打出一棒破百的110度。

奧蘇入局慢，前3局完全無還擊之力。（視覺中國）

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雖然奧蘇在第4局以79：16扳回一局，但丁俊暉即以一局80：14回應，仍以3局優領先4：1。這個時候，奧蘇的手感回來了，分別以77：0、107：0及124：7連取3局，追成4：4。在第7局及第8局，奧蘇分別打出一棒破百的107度及124度，氣勢如虹。

丁俊暉沉着應戰，面對後上的奧蘇，穩住陣腳，在第9局贏96：16，再次領先，最後再贏多局82：0，以局數6：4擊敗奧蘇，闖入8強，與同胞梁文博爭入4強。至於奧蘇就在自己生日輸波，衛冕失敗，英錦賽3連冠夢碎。

奧蘇一度追成4：4平手。（視覺中國）

自2017年在世界公開賽奪冠後，丁俊暉就未贏過冠軍，表現低迷，所以今場擊敗奧蘇，他稱是重大的勝利。丁俊暉說：「我開局真的打非常好，他錯過了幾次遠枱，令我可以輕鬆先拔頭籌。雖然我打得好，但當我領先4：1時，他開始愈打愈好。」

奧蘇雖然在生日輸波，但沒有怨言，滿意自己在落後下的表現，他說：「在落後0：3或者1：4時，我有沒有想過自己還有機會贏而且最終只輸4：6？我覺得自己已經玩完。」

「老實說，我很開心贏到4局。我坐在場邊時曾經時，我生日這天是不是要大敗0：6或者1：6。我努力搶到幾局，打成4：4，但之後打失紅波。丁俊暉整場波都打得非常好，我沒有什麼可抱怨。」

丁俊暉最終以6：4取勝，晉級8強。（視覺中國）

全場比賽片段：