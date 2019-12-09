【桌球】丁俊暉決賽挫麥佳亞破兩年冠軍荒　感激家人無條件支持

中國桌球好手丁俊暉周日（8日）於英國桌球錦標賽決賽，以10：6擊敗蘇格蘭球手麥佳亞（Stephen Maguire），打破逾兩年的冠軍荒，賽後感激家人的支持。

32歲的丁俊暉在決賽繼續大好狀態，一度領先4：0，雖然麥佳亞其後力追，但打出4支單桿破百的「小丁」，最後保持優勢笑到最後，以10：6奪得冠軍。兩人於決賽合共打出7支Centuries，締造了賽事決賽新紀錄。

丁俊暉狀態大勇，轟出4支單桿破百。（視覺中國）

麥佳亞一開始落後太多，最終無法挽回劣勢失冠。（視覺中國）

這是小丁自2009年後再次捧盃，成為奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan，7次）、戴維斯（Steve Davis、6次）、亨特利（Stephen Hendry、5次）、希堅斯（John Higgins、3次）後，第5位奪得英錦賽冠軍3次或以上的球手。丁俊暉過去兩季表現回落，對上一次奪得排名賽冠軍，已經是2017年9月於中國玉山上演的世界公開賽，當時他在決賽以10：3擊敗威爾遜。

丁俊暉賽後感謝家人支持。（視覺中國）

看女兒短片減壓

丁俊暉過去兩年場外生活頗為大起大落，2017年母親去世，去年女兒出生，狀態或多或少都受到影響，今次入決賽定必有壓力。「中國一哥」賽後透露：「我一直擔心，因為我狀態不太好。我不停地問自己『可以再贏嗎？』而答案一直都是No。」

小丁又透露自己如何在比賽期間減壓：「小休期間，我在看女兒的短片，就似她在我面前走來走去一樣，這使得壓力不翼而飛。」

「家人無條件的支持我，」小丁續道：「我妻子會看我的比賽，我知道女兒現時仍不理解桌球，但我想盡力做個好父親，到她長大時會認為我是最好的爸爸。」