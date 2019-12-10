【桌球】傅家俊不失一局闖蘇格蘭賽次圈　李俊威挫愛爾蘭球手晉級

香港桌球好手傅家俊昨日出戰蘇格蘭公開賽首圈，面對英格蘭的卡基（Sam Craigie），首局「躺着也勝出」，因為對手遲到。之後，傅家俊連勝3局，包括在第4局落後6：48時，一棒打出60度鎖定勝局。

41歲的傅家俊之前在英國錦標賽第3圈止步，在當地時間昨日（12月9日）參加蘇格蘭公開賽，首圈面對卡基，兩人上次交手是2016年的世界公開賽，當時卡基贏5：3。

傅家俊打完英國錦標賽，昨日參加蘇格蘭公開賽，在首圈贏波。（視覺中國/資料圖片）

傅家俊準時抵達現場，坐在一旁，然而等到比賽時間，仍未見卡基現身，裁判先判卡基先輸一局。遲到的卡基似乎未熱身，完全未在狀態，傅家俊在第2局一棒打出87度，贏87：0。

傅家俊以4：0贏卡基晉級。（視覺中國/資料圖片）

在第3局，卡基總算能夠取分，先得14分，但之後傅家俊一棒打出90度，以90：14再贏多局。在第4局，卡基曾領先48：6，兩人經多棒拉鋸後，傅家俊先把握機會打入紅波，之後手風愈來愈順，一棒打出60度，以66：48勝出，直落以局數4：0淘汰卡基。

傅家俊對卡基全場比賽片段：

另一名香港球手李俊威亦順利過關，他昨日在首圈面對愛爾蘭的奧拜恩（Fergal O'Brien）贏4：2晉級。